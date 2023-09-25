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Hyundai i10 Güncel Fiyatı Kapış Kapış Sattı! Resmen Dibin Dibini Gördü

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Hyundai i10 Güncel Fiyatı Kapış Kapış Sattı! Resmen Dibin Dibini Gördü
Hyundai i10 kampanyasıyla sıfır kilometre otomobil sahibi olma fırsatını kaçırmayın! Türkiye'de en uygun fiyatlarla Hyundai i10'a sahip olabilirsiniz. Sadece 725.000 TL'den başlayan fiyatlarla şimdi alın, kredi taksitlerine 6 ay sonra başlayın. Hyundai güvencesiyle hayalinizdeki otomobile sahip olun!

Türkiye'de sıfır kilometre otomobillerinin olmasını isteyenleri oldukça zorlayan fiyatlar uygulamada kalmaya devam ediyor. Sıfır araba satın almak isteyenler fiyat araştırması yaptıklarında 1 Milyon TL’nin üzerine çıkan fiyatlarla karşılaşıyorlar. Hatta biraz nitelikli sıfır araçlar için fiyatlar 2 Milyon TL’yi bile aşıyor. Bu denli yüksek fiyatların bulunduğu sıfır otomobil piyasasında en ucuz sıfır araba için farklı bir açılım geldi. Hyundai bir açıklama yaparak sıfır otomobilde en ucuz kampanyayı ilan etti.

Hyundai i10 ile Uygun Fiyatlarla Sıfır Kilometre Otomobil Sahibi Olun!

Hyundai firması tarafından sıfır otomobillerde çok önemli imkanlar müşterilere sunuluyor. Bu imkanları değerlendiren müşteriler en uygun koşullarda sıfır kilometre otomobil sahibi oluyorlar. Üstelik müşteriler çifte avantaj elde ederek kampanyadan yararlanabiliyorlar.

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Hyundai son dönemlerde otomobil piyasasında en ucuz sıfır araba olan Hyundai i10 ile gündem oluyor. Şu anda Türkiye piyasasında bu otomobilden daha düşük fiyatla sıfır araba almanın imkanı bulunmuyor. Firma bu indirimi de yerli üretim avantajı ile sağlayabiliyor. Hyundai i10 için en alt versiyon kampanyalı olarak 725.000 TL’ye satılıyor. Kısa bir süre önce tasarımı değişen ve tamamen yenilenen Hyundai i10 büyük bir ilgi çekmeye devam ediyor.

Hyundai i10 için açıklanan bir diğer avantaj ise kredi erteleme desteği oluyor. Firmanın anlaşmış olduğu bankalar üzerinden taşıt kredisi kullanılması durumunda müşteriler hemen kredi taksitlerini ödemeye başlamıyorlar. Bu imkanı değerlendiren müşteriler kredi taksitlerini 6 ay sonra ödemeye başlıyorlar. Bu da yaşanan ekonomik sıkıntılar içerisinde çok büyük bir avantaj olabiliyor.

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Kampanyalı Fiyat Listesi

Hyundai i10 kampanyalı fiyat listesi şöyle:

  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel: 725.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT: 770.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT: 790.000 TL
  • Hyundai Yeni i10 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT: 850.000 TL

Hyundai i10 ile uygun fiyatlarla sıfır kilometre otomobil sahibi olma fırsatını kaçırmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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