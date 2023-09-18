Hükümet İndirimi Duyurdu! Sıfır Volkswagen Caddy 386 Bin TL'ye Düştü!
Türkiye'de araç ve konut fiyatlarındaki artış, vatandaşları oldukça zorlamıştı. Özellikle sıfır araç fiyatlarındaki yükseliş, birçok kişiyi şaşırtmış ve araç alım planlarını ertelemelerine neden olmuştu. Ayrıca, sıfır araçlara gelen zamların ikinci el araç fiyatlarına da etki ettiği gözlemlenmişti.
Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesinde verdiği müjde, özellikle ticaret yapanları ve esnafları oldukça sevindirdi. Erdoğan, ticari amaçla kullanılan araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti ile alınmasını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflarımıza da bir müjdem var. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği, kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnafımız aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek."
Bu müjde ile ticari amaçla kullanılan araçların ÖTV'si kaldırılmış oldu ve en geç Ekim ayına kadar bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu düzenleme, ticaret yapan esnafların araç maliyetlerini düşürerek ekonomilerine destek sağlamayı amaçlıyor.
İşte bu ÖTV indiriminden faydalanan Volkswagen Caddy modellerinin satış fiyatları:
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Manuel 2.0 TDI 122 Beygir Impression Donanım Paketi Satış Fiyatı: 386.899 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Otomatik 2.0 TDI 122 Beygir Impression Donanım Paketi Satış Fiyatı: 413.576 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Manuel 2.0 TDI 122 Beygir Life Donanım Paketi Satış Fiyatı: 416.034 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Otomatik 2.0 TDI 122 Beygir Life Donanım Paketi Satış Fiyatı: 441.783 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Otomatik 2.0 TDI 122 Beygir Style Donanım Paketi Satış Fiyatı: 499.211 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Cargo Manuel 2.0 TDI 122 Beygir Donanım Paketi Satış Fiyatı: 307.720 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Cargo Otomatik 2.0 TDI 122 Beygir Donanım Paketi Satış Fiyatı: 332.382 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Cargo Maxi Manuel 2.0 TDI 122 Beygir Donanım Paketi Satış Fiyatı: 314.424 TL
- ÖTV indirimli Volkswagen Caddy Cargo Maxi Otomatik 2.0 TDI 122 Beygir Donanım Paketi Satış Fiyatı: 335.576 TL