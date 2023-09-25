Honda'nın Yeni ZR-V Modeli Türkiye Piyasasını Alt Üst Etmeye Geliyor! Fiyat ve Özellikleri Şaşırttı

Honda, hibrit ürün gamını genişleterek, tamamen yeni ZR-V modelini Avrupa pazarı ile eş zamanlı olarak Türkiye'de de 25 Eylül'de satışa sundu. ZR-V e:HEV, 2.0 litrelik benzinli motoruyla yüzde 100 hibrit bir sistem sunuyor ve bu yeni model, sürüş güvenliği ve konforunda mükemmeliyeti temsil ediyor.

Güç ve Verimliliği Bir Arada Sunuyor

Yeni ZR-V e:HEV, 2.0 litrelik benzinli motoruyla güçlü bir performans sunuyor. Bu motor, hibrit sistemi besleyerek sınıfının en iyi güvenlik ve sürüş deneyimini sunmaya yardımcı oluyor. Ayrıca Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi sayesinde, aktif ve pasif güvenlik ön planda tutuluyor.





Konforlu ve Şık Tasarım

Yolculuk konforunda ise ZR-V e:HEV, göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön ve arka koltuklar gibi özelliklerle öne çıkıyor. Ayrıca BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör, ses deneyimini üst düzeye taşıyor. Bu şık tasarım, ZR-V e:HEV'i sınıfının lideri yapmaya yetiyor.

D-SUV Segmentinde Bir Lider

Honda ZR-V e:HEV, D-SUV segmentinde kendine sağlam bir yer buluyor. Sportif karakteri, şık tasarımı ve yüksek konforuyla bu model, sürüş deneyimini benzersiz bir şekilde birleştiriyor. İç tasarımındaki üst düzey kaliteli malzemeler ve geniş iç mekânıyla, ZR-V e:HEV sınıfının en rahat modellerinden biri olarak öne çıkıyor.

Teknik Detaylar ve Verimlilik

Yenilenen hibrit güç aktarma sistemi, 2.0 litrelik dört silindirli direkt enjeksiyonlu 'Atkinson' çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Elektrik motoru, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken, ZR-V e:HEV, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlıyor ve sınıfının liderlerinden biri oluyor. Ayrıca, 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyon değeri ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketim değeriyle çevre dostu bir seçenek sunuyor.

Fiyat ve Satış

Yeni ZR-V e:HEV, Advance donanım paketi ve farklı renk seçenekleriyle 25 Eylül'de Türkiye pazarında satışa sunuldu ve 2 milyon 625 bin TL'den başlayan fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Bu muhteşem hibrit modeli kaçırmayın ve sürüşün keyfini çıkarın.