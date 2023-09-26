Honda'nın Yeni SUV Model Fiyat ve Özellikleriyle Şaşırtmaya Geliyor!

Dünya otomotiv devi Honda, sürdürülebilirlik ve teknolojiyi bir araya getiren yeni hibrit modeli ZR-V e:HEV'i Türkiye pazarında tanıttı. İşte bu etkileyici araçla ilgili merak edilenler!

Honda ZR-V e:HEV Nedir?

Honda'nın ZR-V e:HEV modeli, hibrit teknoloji ile güçlendirilmiş 2.0 litre benzinli motoruyla dikkat çekiyor. Bu etkileyici hibrit sistemi ile ZR-V e:HEV, hem çevre dostu hem de performans odaklı bir sürüş deneyimi sunuyor. İşte bu özel aracın donanım özellikleri:

Honda SENSING Güvenlik Sistemi

ZR-V e:HEV, sürüş güvenliğinizi ön planda tutan Honda SENSING güvenlik ve sürüş destek sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, hem aktif hem de pasif güvenlikte yüksek standartlar sunar, böylece yolculuklarınızı daha güvenli hale getirir.

İleri Teknoloji ile Konforlu Yolculuk

Honda ZR-V e:HEV, sadece güvenlikle sınırlı kalmaz, aynı zamanda konforlu bir yolculuk sunar. Göz hizası gösterge paneli (Head Up Display), ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltuklar gibi özelliklerle donatılmıştır. Ayrıca, BOSE iş birliği ile geliştirilen 12 hoparlör, ses deneyiminizi bir üst seviyeye taşır.

Şık ve Sportif Tasarım

ZR-V e:HEV, sportif ve çekici bir dış tasarıma sahiptir. Materyal kalitesi ile öne çıkan iç mekânı, kompakt boyutlarına rağmen geniş ve konforlu bir alan sunar.

Teknoloji ve Verimliliği Bir Araya Getiren Hibrit Güç

Honda mühendisleri, uzun yıllardır geliştirdikleri hibrit teknolojiyi her geçen gün daha da güçlendiriyorlar. Yenilenen hibrit güç-aktarma sistemi, 2.0 litre dört silindirli direkt enjeksiyonlu 'Atkinson' çevrimli benzinli motor, iki kompakt güçlü elektrik motoru ve yüksek güç yoğunluğuna sahip lityum iyon bataryadan oluşuyor. Bu kombinasyon, 184 PS/135 kW güç ve 315 Nm tork üretirken, ZR-V e:HEV'i sınıfında öne çıkarıyor. Hızlanma süresi ise sadece 8 saniyedir. Tüm bu performansa rağmen, ZR-V e:HEV sadece 132 g/km (WLTP) karbondioksit emisyonu ve 5.8 lt/100km (WLTP) birleşik yakıt tüketimi sunar.

Honda ZR-V e:HEV Ne Zaman Satışa Sunulacak?

Honda ZR-V e:HEV, 25 Eylül tarihinde Türkiye pazarında satışa sunulacak. Bu tarihten itibaren sürdürülebilir ve teknoloji dolu bir sürüş deneyiminin tadını çıkarabilirsiniz.

Fiyatlandırma

Honda ZR-V e:HEV, Türkiye pazarında 2 milyon 625 bin TL fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Bu fiyat, sürdürülebilirlik ve performansı bir araya getiren bu eşsiz araca erişiminizi kolaylaştıracak.

Honda, hibrit teknolojiye yaptığı bu yatırımlarla sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunmaya devam ediyor. ZR-V e:HEV, çevreci ve konfor arayan otomobil tutkunları için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Siz de bu sürdürülebilir geleceğe adım atın ve Honda ZR-V e:HEV ile yolları keşfedin.