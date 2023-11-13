Honda Kasım Ayı Civic Modellerini Resmen Yarı Fiyatına Çekti! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı

Otomobil alıcılarının endişelerine çözüm olarak Japon otomobil devi Honda, büyük bir indirim kampanyası başlattı. Ülkemizdeki ekonomik durum ve artan fiyatlar, otomobil almak isteyenleri olumsuz etkileyerek zor bir durum yaratmıştı. Ancak Honda, bu zorluğa karşı müşterilerini rahatlatmak amacıyla geniş kapsamlı bir kampanyaya imza attı.

Fiyatlar Ciddi Oranda Düştü!

Honda Civic, dünya genelinde en çok tercih edilen otomobillerden biri olarak biliniyor. Ancak Kasım ayından bu yana modelin fiyatlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Model, 1.5 litrelik benzinli ve 1.5 litrelik hibrit olmak üzere farklı motor seçenekleri sunuyor.

İndirimler Donanım Paketlerini Vurdu

Bilinen bilgilere göre, Civic'in 1,5 milyon ila 1,7 milyon TL aralığında satıldığı donanım paketlerinde büyük indirimler yapıldı. Özellikle öne çıkan 1.5 litrelik VTEC turbo benzinli motora sahip Civic otomatik model Elegance, başarılı özellikleri ve 148.000 TL'lik indirimiyle şimdi 1.425.000 TL'ye satışa sunuluyor.



Executive+ Paket İle Ekstra Avantajlar

Aynı motor özelliklerine sahip Executive+ pakete sahip Honda Civic'te de benzer bir indirim bulunuyor. Fiyatı, 185.000 TL indirimle 1.519.000 TL olarak belirlendi. Honda, bu indirimin yıl sonuna kadar geçerli olacağını duyurdu.

Honda Civic, Yeni Fiyatlarıyla Çekiciliğini Artırıyor

Honda'nın yeni fiyat politikası, Civic'i giderek daha popüler hale getiriyor ve onu kompakt sınıftaki en cazip seçeneklerden biri haline getiriyor. Son dönemdeki olumsuz ekonomik gelişmelere rağmen, Honda'nın bu atılımı otomobil satın almak isteyenler için büyük bir önem taşıyor.