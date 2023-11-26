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Honda Civic Türkiye'ye Özel 218.000 TL Birden İndirime Girdi! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı

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Honda Civic Türkiye'ye Özel 218.000 TL Birden İndirime Girdi! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı
Honda Civic'te dev indirim! Yenilenen fiyatlarla şimdi 1.425.000 TL'den başlayan cazip fırsatlar sizi bekliyor. Geniş iç mekanı, güçlü motor seçenekleri ve çevre dostu teknolojileriyle Honda Civic, otomobil tutkunları için vazgeçilmez. Hemen keşfedin, sürüş keyfini en uygun fiyatlarla yaşayın!

Honda, popüler modeli Honda Civic ile bu sektöre yeni bir soluk getiriyor. Japon otomotiv devi, müşterilerine cazip fırsatlar sunarak satışlarını artırmak ve otomobil tutkunlarını cezbetmek için büyük bir adım attı.

Honda Civic Fiyatlarında Devrim: İşte Yeni Fiyatlar

Yapılan güncellemelerle birlikte, Honda Civic'in baz donanım seviyesindeki fiyatı, geçtiğimiz ayki 1.573.000 TL'den başlayan fiyatlar üzerinden tam 178.000 TL'lik indirimle şimdi sadece 1.425.000 TL!

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Geniş İç Mekan, Güçlü Motor Seçenekleri: Honda Civic'in Çekiciliği

Honda Civic, uzun yıllardır kompakt sedan segmentindeki iddialı duruşu, güçlü motor seçenekleri ve ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. Yeni fiyatlandırma ile birlikte, Honda, Civic modelini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı hedefliyor. Bu indirim, özellikle bütçe dostu araç arayışında olan kullanıcılar için çekici bir fırsat sunuyor.

Rekabetçi Fiyatlar, Zengin Donanım: Yenilenen Honda Civic Sizi Bekliyor

Honda Civic'in sunduğu geniş iç mekan, güçlü motor seçenekleri ve çevre dostu teknolojiler, otomobilin popülerliğini destekleyen unsurlar arasında öne çıkıyor. Güvenlik donanımları, konfor özellikleri ve çevre dostu motor seçenekleriyle dikkat çeken Honda Civic, şimdi daha rekabetçi fiyatlarıyla müşterilere sunuluyor.

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Stratejik Fiyatlandırma: Honda'nın Müşteri Odaklı Hareketi

Otomobil üreticileri, sıfır otomobil piyasasındaki canlılığı artırmak için indirim kampanyalarına yöneliyor. Honda'nın Civic modelindeki bu önemli fiyat indirimi, markanın müşteri odaklı stratejisini yansıtarak pazardaki rekabet avantajını güçlendirmeye yönelik kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

Farklı Versiyonlar, Cazip Fiyatlar: İşte Yenilenen Honda Civic'in Seçenekleri

Şimdi lafı daha fazla uzatmadan, sizi Honda Civic'in çeşitli versiyonları ve güncel fiyat listesi ile baş başa bırakalım.

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  1. 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Elegance

    • Fiyat: 1.425.000 TL

  2. 1.5L VTEC Turbo ECO Otomatik Executive+

    • Fiyat: 1.519.000 TL

  3. 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Elegance

    • Fiyat: 1.425.000 TL

  4. 1.5L VTEC Turbo Benzin Otomatik Executive+

    • Fiyat: 1.519.000 TL

Yenilikleri keşfetmek ve avantajlı fiyatlarla Honda Civic'in keyfini çıkarmak için şimdi harekete geçin!

Kaynak:Haber Kaynağı

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