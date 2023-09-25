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Honda Civic Sıfır Araç Fiyat Seviyesini Dibe Çekti! 160.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla

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Honda Civic Sıfır Araç Fiyat Seviyesini Dibe Çekti! 160.000 TL'den Başlayan Fiyatlarla
Honda'nın özel kredi kampanyasıyla, 200.000 TL kredi ve 100.000 TL takas desteği fırsatını kaçırmayın! Faizsiz ödeme seçeneği ve cazip fiyatlarla hayalinizdeki Honda otomobile sahip olun. Detaylar için Honda bayilerimize başvurun.

Otomotiv piyasasında Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan denetimler, araç fiyatlarının artışındaki usulsüz farklılıkları ortadan kaldırarak tüketicilere büyük avantajlar sunuyor. İkinci el otomobil pazarında ucuzlayan araçlar, sıfır otomobil satışı yapan galerilerde de ilgi çekici hale geliyor. Ancak otomotiv sektöründeki bu olumlu gelişmelerin yanı sıra, bankaların yükselen kredi faiz oranları da dikkat çekiyor. Peki, bu dönemde Honda'nın sunduğu özel kredi kampanyası nedir?

HONDA CİVİC SEDAN MODELİ KREDİ FIRSATI!

Bankaların faiz oranlarındaki artışa rağmen, Honda 200.000 TL taşıt kredisi teklifini faizsiz olarak sunmaya karar verdi. 30 Eylül tarihine kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, 200.000 TL kredi kullanmanın yanı sıra 100.000 TL takas desteği de sunuluyor. Eğer siz de bu fırsatı değerlendirmek isterseniz, Honda yetkili satış bayileri ile iletişime geçebilirsiniz.

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Honda Civic Sedan modeli, konfor ve yüksek performansı bir araya getiriyor ve şimdi özel bir kredi teklifiyle daha cazip hale geliyor. 200.000 TL'lik bu kredi, 12 aylık vade seçeneği ile geri ödenebiliyor. Ayrıca, isteyenler 100.000 TL takas desteğinden de faydalanabilirler.

HONDA CİVİC SEDAN MODELİ KREDİ GERİ ÖDEME KOŞULLARI!

Honda Civic Sedan modeli için sunulan 200.000 TL'lik kredi teklifinin geri ödeme koşulları şu şekildedir:

  • Kredi tutarı: 200.000 TL
  • Kredi vade süresi: 12 ay
  • Kredi faiz oranı: %0
  • Aylık kredi taksit tutarı: 16.666,67 TL
  • Kredi dosya ücreti: 1.150 TL

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HONDA EYLÜL AYI FİYAT LİSTESİ

Eylül ayında Honda'nın güncel fiyat listesi şu şekildedir:

  • Honda Jazz tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 1.390.000 TL
  • Honda City tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 976.000 TL
  • Honda Civic tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 1.573.000 TL
  • Honda HR-V tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 1.704.000 TL
  • Honda CR-V tavsiye edilen perakende satış fiyatı: 2.097.500 TL

Honda'nın sunduğu özel kredi kampanyası ve cazip fiyatlar, otomobil almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için en yakın Honda bayisine başvurabilir ve hayalinizdeki otomobile sahip olabilirsiniz. Unutmayın, Honda güvencesiyle araç sahibi olmak artık daha kolay ve uygun!

Kaynak:Haber Kaynağı

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