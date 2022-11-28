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Ford Kuga’dan Yeni Donanım Paketi

Ford Kuga, donanım paketi seçeneklerine ST-Line Black Package’i de ekledi. Ford’un performans DNA’sını bir üst noktaya taşıyan ST-Line Black Package; teknoloji ve konfor paketini standart hale getiriyor.

OTOMOTİV 28.11.2022, 12:28
Ford Kuga’dan Yeni Donanım Paketi

Çarpıcı tasarımı, ileri teknolojileri, konforlu ve ergonomik iç dizaynı ile bir SUV’den beklenenin çok daha fazlasını sunan Ford Kuga; Style, Titanium ve daha sportif karakterli ST-Line versiyonlarının ardından donanım paketini şimdi de ST-Line Black Package ile genişletiyor. Ford’un performans ve tasarım DNA’sını bir üst seviyeye taşıyan ST-Line Black Package; çok daha sportif, özgün, şık ve teknolojik detaylarıyla dikkat çekiyor.

Sofistike dış tasarımda ‘siyah’ başrolde

Ford Kuga’nın arkaya doğru uzanan ön farlar, daha uzun motor kaputu, daha eğimli arka cam, genişleyen omuz ve alçalan tavan çizgisi, uzun dingil mesafesine sahip akıcı hatlarla tamamladığı prestijli dış tasarımı ST-Line Black Package donanımıyla çok daha sofistike ve çarpıcı bir görünüme bürünüyor. Maksimum görsel etki için dış tasarımda; Kuga yazısından ST-Line logosuna, ayna kapağından ön tampon ve spoiler’a kadar ince düşünülmüş, premium siyah detaylar öne çıkarken 20 inçlik alüminyum alaşım siyah jant da şık görünümü tamamlıyor.

Gelişmiş sürüş dinamikleri artık standart

Kuga ST-Line Black Package, akıllı ve ileri teknolojileri, her koşulda ve sürüş modunda hem güvenliği hem de yüksek performansı garantiliyor. ST-Line versiyonunda opsiyonel sunulan teknoloji paketi ST-Line Black Package ile standart hale geliyor, geleceği bugünden yaşatıyor.

Gelişmiş donanım paketi, Dur& Kalk Özellikli Geliştirilmiş Adaptif Hız Kontrol Sistemi, Trafik Levhası Tanıma Sistemi, Şerit Hizalama, Çarpışma Önleme Yardımcısı, Gece Görüş, Mesafe Uyarı ve Yaya Algılama Özelliği ile Acil Durum Manevra Destek Sistemi, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Çapraz Trafik Uyarı Sistemi gibi özellikler gelişmiş sürüş dinamiklerini de beraberinde getiriyor.

Kuga ST-Line Black Package donanımı, iç mekânda da yolcu deneyimini bir üst noktaya taşıyacak teknolojik yeniliklerle geliyor. Bu donanım paketiyle ile ilk defa sunulan 12 yönlü yeni tasarım, AGR sertifikalı sürücü ve ön yolcu koltukları araç içi fonksiyonelliği artırırken önemli bir esneklik, işlevsellik ve konfor avantajı kazandırıyor. Isıtmalı ön cam, ısıtmalı direksiyon, ısıtmalı ön ve arka koltukların yanı sıra akıllı bagaj kapağı gibi kullanıcı dostu detaylar da ST-Line Black Package ile artık bir standart.

Sürüş özellikleri sınıf atlıyor

Euro NCAP tarafından en yüksek derecelendirme notu olan 5 Yıldız ile değerlendirilen Ford Kuga, ST-Line Black Package ile diğer donanım paketlerinde sunulan üstün güvenlik seviyesini yeni özelliklerle bir adım ileri taşıyor. 180˚ ön görüş kamerası, Sürücü Dikkat Takip Sistemi, Kör Nokta Uyarısı ve Adaptif Hız Kontrol Sistemi gibi gelişmiş uygulamalarla sürüş keyfini ve güvenliğini artırıyor.

Yeni donanım paketi, standart olan Şerit Hizalama Asistanı, Dinamik LED Ön Far Sistemi, Göz Hizası Gösterge Paneli ve Geri Görüş Kamerası gibi güvenlik özelliklerini Aktif Park Asistanı, Kapı Kenar Koruması ve Hız Levhası Tanıma Sistemi gibi gelişmiş teknolojilerle destekliyor.

ST-Line BlackPackage ile, sınıfının en iyi verimliliğini sunan Ford Kuga’nın sportif ve dinamik sürüş özellikleri de sınıf atlıyor. En güncel motor teknolojileriyle zenginleştirilen donanım, yeni 1,5L 182 PS EcoBoost Motor ile 182 PS güç üretiyor. 8 ileri tam otomatik şanzıman sunulan sistem zengin bir güç sunuyor.

Ford Kuga ST-Line Black Package; akik siyah, kurşun gri, manyetik gri, mercan kırmızı ve platin beyaz olmak üzere 5 farklı gövde rengiyle satışa sunuluyor.

Kaynak: YENİGÜN HABER MERKEZİ
#Ford Kuga #otomobil #otomotiv
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