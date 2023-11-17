Ford Fiesta Modelinin 2023 Kasım Ayı Fiyatını Gören Soluğu Bayide Aldı! 220.000 TL'ye Sıfır Araç

Yapı Kredi Bankası, faizsiz kredi avantajlarıyla Ford Fiesta alımını kolaylaştırıyor. Bu benzersiz fırsattan yararlanmak için 31 Aralık 2023 tarihine kadar başvuru yapabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası'nın sunduğu 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi ile 12 aylık ödeme planı, sadece 25 bin TL aylık taksit imkanıyla dikkat çekiyor.

Fırsattan yararlanmak için atmanız gereken adımlar oldukça basit. İlk olarak, en yakın Ford yetkili satıcısına başvuruda bulunun ve faizsiz kredi kampanyasından faydalanmak istediğinizi belirtin. Daha sonra Yapı Kredi Bankası'na 300 bin TL kredi başvurusu yapın ve başvurunuz onaylandığında, Ford Fiesta'nızı uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz.





Bu özel kampanyadan yararlanmak için bazı gerekliliklere dikkat etmek önemlidir. En az 18 yaşında olmanız, yeterli bir kredi notuna sahip olmanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve Yapı Kredi Bankası'ndan kredi başvurusu yapabilme şartını sağlamanız gerekmektedir.

Kampanya detaylarına göz attığımızda, 300 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanının sunulduğunu görüyoruz. Kredi süresi 12 ay olarak belirlenmiş ve aylık taksit tutarı sadece 25 bin TL olarak karşımıza çıkıyor. Bu avantajlı kampanya, 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli olacak, bu nedenle bu tarihe kadar başvuruda bulunmanız önemlidir.

Eğer aradığınız araç Ford Fiesta ise, bu fırsatı kaçırmamanız gerekiyor. Uygun fiyatlarla aracınızı edinirken aynı zamanda avantajlı ödeme seçeneklerinden de faydalanabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası'nın bu özel kampanyası, sadece araç almak isteyenler için değil, aynı zamanda uygun fiyatlarla ve avantajlı ödeme koşullarıyla araç sahibi olmak isteyen herkes için bir fırsat sunuyor. Hem faizsiz kredi imkanıyla bütçenizi zorlamadan aracınıza sahip olabilir, hem de 12 aylık ödeme planı ile rahat bir şekilde ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Bu benzersiz fırsatı kaçırmamak ve Ford Fiesta'nızı uygun fiyatlarla satın almak için en yakın Ford yetkili satıcısına başvurun ve Yapı Kredi Bankası'ndan faizsiz kredi başvurusu yapın. Unutmayın, kampanya 31 Aralık 2023 tarihine kadar geçerli, bu tarihe kadar başvuruda bulunarak avantajlı tekliflerden faydalanabilirsiniz.