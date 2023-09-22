FIAT’tan Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel “Fiorino 100. Yıl Serisi”

Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100.Yıl özel serisi, Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen sınırlı sayıda 1923 adet üretilecek.

2007 yılından itibaren Tofaş’ta üretilerek, dünyanın pek çok ülkesine ihraç edilen ve Türkiye’deki hafif ticari araç pazarının da en çok tercih edilen modellerinden biri olan Fiat Fiorino, Cumhuriyetin 100. yılına özel yeni bir seriyle piyasaya sunuldu.

Cumhuriyetin 100. yılını kutlamak ve bu özel yıldönümünün hatırasını ölümsüzleştirmek üzere tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisinde, Türk Bayrağı’ndan esinlenerek yaratılan yeni tasarımsal özellikler ile birlikte aracın iç ve dış tasarımında 100. yıl logo kullanımları yer alıyor.

Türk bayrağının renklerinden ilham alındı, 1923 adet üretilecek

Türk bayrağının renklerinden ilham alınarak tasarlanan Fiorino 100. Yıl Özel Serisi’nde; aracın önünde konumlandırılan kırmızı renkli FIAT logosu, yan ayna kapakları ve kırmızı detayları içeren 16’inç titanyum gri alaşımlı jantlar, sadece beyaz olarak sunulan gövde rengi ile bütünleşiyor. Cumhuriyet’in 100. Yılına özel olarak tasarlanan 100. Yıl logosu, aracın her iki yanında yer alan çıtalar üzerinde, ön cam kenarında ve arka kapı üzerinde yer alırken, Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuzluğunu vurguluyor. Siyah ve beyaz renkleriyle dikkat çeken çift renkli arka kapı, ise aracın diğerlerinden farklılaşmasını sağlıyor.

Fiorino’nun yeni 100. Yıl Özel Serisi’nin iç tasarımında ise, kırmızı dikişli deri direksiyon simidi, vites körüğü ve vites topuzu; kırmızı desenli koltuklar, kırmızı koltuk dikişleri; koltuk sırtlıklarında ve orta konsoldaki 100.yıl logosu aracın özgün konseptini tamamlayan unsurlar olarak öne çıkıyor.

Cumhuriyet’in kuruluş yılını temsilen toplamda 1923 adet üretilecek olan Fiorino 100. Yıl Serisinde orta konsolunda, aracın numarasının yazılı olduğu Özel Seri Numara Rozeti de yer alıyor.

Fiorino 100.yıl özel serisi özgün tasarımının yanı sıra, konfor, teknoloji ve ekonomiyi tek potada birleştiriyor

Fiat Fiorino, kompakt boyutu, fonksiyonel yapısı, sürüş özellikleri, yüksek dayanıklılık seviyesi, ekonomik ve çevreci özellikleriyle öne çıkıyor. Fiorino, 100. Yıl Özel Serisi’nde EBD destekli ABS, ESP, ASR, yokuş kalkış desteği, sürücü ve yolcu ön ve yan hava yastığı, klima, yağmur sensörü, karanlık sensörü, ısıtmalı ön sürücü ve yolcu koltukları, elektrikli ve ısıtmalı yan aynalar, fonksiyonel deri direksiyon simidi ve vites topuzu, alüminyum alaşımlı jantlar, 7 inç tablet ekran ile Apple CarPlay ve Android Auto teknolojisini standart olarak yer alıyor.

Fiorino Combi 1.3 Mjet 95 HP versiyon ile devreye alınan özel seri 690 Bin 900 TL’lik fiyat ile satışa sunuluyor.