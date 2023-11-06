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Fiat Cronos Türkiye'ye geliyor ! Fiyatı şaşırtacak !

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Fiat Cronos Türkiye'ye geliyor ! Fiyatı şaşırtacak !
Artık en uygun otomobil Fiat Cronos olacak! Otomobil tutkunlarına müjde! Fiat Cronos Türkiye'ye geliyor! Herkese araba aldıracak araba! İkinci el fiyatıyla piyasayı sallayacak!

CRONOS EGEA’YI SOLLUYOR

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Son dönemde gündemde olan bir diğer konu ise Fiat Cronos’un Türkiye pazarına girişi. Cronos, Linea'nın yerini aldığı ve kısa süre önce bir makyaj operasyonu geçirdiği bir model olarak biliniyor. İddialara göre, Cronos’un fiyatı Egea'dan daha uygun olacak ve Fiat, Türkiye pazarında her iki modeli de sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi planlıyor.

3 FARKLI MOTOR SEÇENEĞİ İLE SUNULACAK

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Yakın zamanda tanıtılacak olan Cronos modeli, 3 farklı motor seçeneği ile tüketicilere sunulacak. Bunlardan ikisi benzinli, biri ise hibrit olarak tercih edilebilecek. Dizel motorları geride bırakan bir trende katılan Fiat, yakıttan tasarruf sağlamak isteyenler için hibrit motor seçeneği sunarak dikkat çekiyor.

Cronos, hem manuel hem de otomatik vites seçenekleri ile gelecek. Egea'dan daha uygun fiyatlı olarak pazara sunulacak olan bu yeni model, en çok tercih edilen orta segment otomobiller arasında yer alan Egea'dan daha da ekonomik bir alternatif sunacak.

FIAT CRONOS FİYATI NE KADAR?

Fiat Cronos'un Türkiye fiyatı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, sosyal medyada dolaşan bilgilere göre Egea'dan yüzde 15 daha düşük bir fiyata sahip olacak. Tahminlere göre, Cronos'un başlangıç fiyatı yaklaşık olarak 600 bin TL olacak. Bu, diğer sedan modellerin 1 milyon TL'nin üzerindeki fiyatlarıyla karşılaştırıldığında oldukça ekonomik bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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