Fiat Beklenmedik O Modeline 200.000 TL Birden İndirim Yaptı! Gören Duyan Soluğu Bayide Aldı

Türkiye'de sıfır kilometre araç piyasası, oldukça ilginç gelişmelerle gündemi meşgul ediyor. Otomobil firmaları yıl sonuna doğru önemli kampanyalara başlamış durumda. Stokları tükenmek üzere olan firmalar, yıl sonunda tüm araçları satıp stoklarını eritmeyi planlıyorlar. Aksi takdirde, 2024'te 2023 model araçları daha büyük indirimlerle satmak zorunda kalabilirler, bu da firmaları zor durumda bırakabilir.

Hafif Ticari Araçlar Talep Görüyor

Ekonomik gelişmeler, insanları harcama yaparken tasarrufa yönlendiriyor. Araç fiyatlarındaki yükseliş hızı durdu ve önemli indirimler gerçekleşiyor. Ancak belirsizlik nedeniyle insanlar yüksek maliyetli otomobillerden kaçınıyorlar. Sadece ihtiyaçları doğrultusunda araç alacak olanlar ise bu ihtiyaca odaklanıyorlar. Sıfır kilometre araç alırken, binek otomobil yerine hafif ticari araçlara yönelenler önemli ölçüde tasarruf sağlıyorlar.

Hafif ticari araçlar, kişilerin günlük ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak için ideal bir çözüm sunuyor. Bu araçlar, geçici bir çözüm olarak görülse de tasarruf amacıyla satın alınıyor. Bu sayede sıfır kilometre araç alırken ciddi bir maliyet avantajı elde ediliyor. Standart binek otomobil alımıyla karşılaştırıldığında, 1 milyon TL'den başlayan fiyatlarla karşılaşacak olanlar, bu ihtiyacı çok daha uygun bir fiyatla karşılayabiliyorlar. Tek yapılması gereken, araç alırken bazı kriterleri göz önünde bulundurmaktır.

Fiat'tan Özel Teklif!

Sıfır kilometre araç arayanlar için Fiat, önemli bir teklif sunuyor. Türkiye'de üretilen ve yerli üretim olan Fiat Fiorino, 548.000 TL'ye satışa sunuluyor. Bununla da kalmayarak firma, müşterilere bir kredi teklifi yapıyor. 200.000 TL kredi imkanı sunan firma, böylece müşterinin peşin olarak 348.000 TL ödemesiyle aracın satışını gerçekleştiriyor. Kalan 200.000 TL'lik kısım ise taksitler halinde geri ödeniyor.