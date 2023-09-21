Fiat 500e, 3. Kez ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ Seçildi

İlk kez dünya yollarıyla buluştuğu 1957 yılından bu yana, otomobil dünyasının ikonik modelleri arasında yer alan Fiat 500’ün, yeni ve tamamen elektikli versiyonu 500e, ‘What Car?’ tarafından düzenlenen 2023 Elektrikli Otomobil Ödülleri’nde bir kez daha ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ ödülünü alarak, üst üste üçüncü kez kategori birincisi oldu. Elektrikli 500e’nin iç ve dış tasarımındaki ayırt edici retro stilin yanı sıra, en son teknolojinin otomobile kusursuz entegrasyonu ile What Car? jürisini bu yıl da etkiledi. Jüri, Yeni 500e’nin tamamıyla şehir dostu bir otomobil olduğunu, dar sokaklarda kolaylık sağlayan manevra kabiliyetine ve eğlenceli sürüş karakterine sahip olduğunu vurguladı.

Mart ayından itibaren Türkiye’deki FIAT showroomlarındaki yerini alan 500e, teknolojik donanımları, gelişmiş bağlanabilirlik çözümleri ve hızlı şarj seçenekleri ile sıfır emisyonlu ulaşımın ikonik modeli olmaya hazırlanıyor.

FIAT CEO’su ve Stellantis Global CMO’su Olivier Francois, ödülü değerlendirdiği konuşmasında “Yeni 500e’nin topladığı ödüller bizi şaşırtmaya ve bize gurur vermeye devam ediyor. 500e, gelmiş geçmiş en çok ödüllü FIAT olma özelliğine sahip, şimdi de 41’inci ödülünü aldı. What Car? gibi prestijli bir derginin 500e’yi üst üste üçüncü kez ‘En İyi Elektrikli Küçük Otomobil’ seçmesi, ikonumuza, zamansız tasarımına, marka değerine ve segmentindeki teknoloji liderliğine yönelik takdirlerini, diğer bir ifadeyle projenin büyüklüğünü gösteriyor. Bu ödülü bizim için daha büyük bir gurur vesilesi yapan şeyse, ödülün İngiltere gibi geniş bir otomobil kültürüne ve önemli bir otomobil tutkusuna sahip olan bir ülkeden gelmiş olması” dedi.

FIAT’ın En Çok Ödül Alan Modeli

Fiat 500e, dünya pazarlarına sunulduğu Mart 2020'den beri Fransız Otomobil Ödülleri’nde “Yeşil Otomobil”, Driving Electric’te “Yılın Otomobili ve En İyi Küçük Elektrikli Otomobil” seçilen 500, ayrıca Alman “auto motor und sport” dergisi tarafından “2020 En İyi Tasarım” ödülü ile uluslararası “Red Dot Tasarım Ödülleri”nde “En İyi Tasarım Konsepti, ”Diesel&EcoCar Magazine tarafından ‘En İyi Elektrikli Şehir Otomobili’, Parkers Yeni Otomobil Ödülleri’nde ‘En İyi Küçük Elektrikli Otomobil’, Carbuyer En İyi Otomobil Ödülleri’nde ‘En İyi Küçük Elektrikli Otomobil’, Auto Express Ödülleri’nde ‘En İyi Şehir Otomobili’ ve Autocar Ödülleri’nde ‘En İyi Küçük Otomobil’ dahil olmak üzere, pek çok ödüle layık görülmüştü.

Bugüne kadar kazandığı 41 ödülle en çok ödül alan FIAT modeli de olan 500e, Türkiye’de Hatchback, 3+1 ve Cabrio gövde tiplerinde La prima by Bocelli donanımı ile tercih edilebiliyor. Eylül ayında düzenlenen kampanya kapsamında 500e sahibi olmak isteyenlere; 200 Bin TL’ye yüzde 1,99’luk faiz oranıyla 12 ay kullanılabilecek kredi imkanı veya alternatif olarak 10 Bin TL’lik EŞARJ hediye kartı sunuluyor.