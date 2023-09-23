Eylül Ayında Jeep Almanın Tam Zamanı: İşte Fırsatlar ve Avantajlar

Jeep'in Eylül ayına özel lansmanı ile çevre dostu ve yüksek performanslı hibrit SUV modelleri şimdi daha ulaşılabilir! Koç Fiat Kredi ile cazip finansman seçenekleri ve yüksek takas destekleriyle, Renegade ve Compass modellerini kaçırmayın. Yüksek performans ve sıfır emisyon hedefine uygun bu fırsatları değerlendirin, geleceğin taşımacılığına bugünden yatırım yapın!

Jeep®, çevreyle uyumlu olmayı bir hedef olarak belirlemiş durumda. Şirket, 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu araçlarla piyasada etkin bir şekilde yer almayı planlıyor. Bu bağlamda, Renegade ve Compass modelleri E-hybrid motor seçenekleriyle elektrifikasyon serüvenine katılıyor.

Türkiye'de Hibrit SUV'nin Öncüsü: Jeep® Renegade ve Compass

Jeep®, sürüş performansı ve konfordan taviz vermeden çevreci SUV modellerini global pazarda sunmaya devam ediyor. Türkiye'de hibrit SUV kategorisinde lider olan marka, Renegade ve Compass modellerini eylül ayında özel fırsatlarla tüketicilere sunuyor.

Tam Hibrit Ürün Yelpazesiyle Türkiye Pazarında İddialı

Jeep® markası, Türkiye'de hibrit SUV segmentinde tek ve lider marka olarak dikkat çekiyor. Çevre dostu araçlarıyla, yüksek sürüş dinamiklerini ve arazi performansını herkes için erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

2030 Yılında Sıfır Emisyon Stratejisi: Hızlı ve Etkin Bir Gelecek

Türkiye'de Renegade ve Compass modellerinin tamamen hibrit versiyonları mevcut olan Jeep®, 2030 yılına kadar emisyonu sıfıra indirme stratejisiyle çevreci taşımacılıkta öncü olmayı planlıyor. Yakın gelecekte piyasaya sürülecek olan yeni modellerle, bu strateji daha da genişleyecek.

Eylül Ayına Özel Finansman ve Takas Fırsatları

Jeep, Renegade ve Compass modellerinin e-hybrid ve 4xe plug-in hybrid versiyonları, yeni nesil hibrit teknolojileri sayesinde hem çevreci hem de ekonomik bir sürüş deneyimi sunuyor. Eylül ayında bu modeller, çeşitli finansman ve takas avantajlarıyla SUV tutkunlarına sunuluyor.

Koç Fiat Kredi İle Özel Finansman Seçenekleri

Eylül ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanya kapsamında, Renegade modeli için Koç Fiat Kredi'den "250 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faiz" seçeneği veya 100 bin TL takas desteği sunuluyor. Compass modeli için ise, "400 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99 faizli kredi" veya 175 bin TL takas desteği seçenekleriyle dikkat çekiyor.

Model Fiyat Aralığı (TL) Eylül Ayı Özel Faiz Oranı Takas Desteği (TL) Renegade 400.000 - 550.000 %0,99 (12 ay) 100.000 Compass 500.000 - 700.000 %0,99 (12 ay) 175.000

Jeep®'in Sıfır Emisyonlu ve Hibrit Geleceği

Jeep®, sıfır emisyonlu ve hibrit araçlarla geleceğin taşımacılık sektöründe öncü olmayı hedefliyor. Türkiye pazarında bu vizyonu etkin bir şekilde hayata geçirmek için çeşitli finansman ve takas avantajları sunuyor. Yüksek performans, konfor ve çevre dostu özellikleri bir araya getiren Jeep®, geleceğin sürüş deneyimini bugünden itibaren şekillendiriyor.