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Eşsiz Bir Fırsat: 290 Bin TL Başlangıç Fiyatıyla İkinci El Araçlar Satışta!

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Eşsiz Bir Fırsat: 290 Bin TL Başlangıç Fiyatıyla İkinci El Araçlar Satışta!
İkinci el araç almayı düşünenler için altın değerinde bir fırsat kapıda! Devlet eliyle gerçekleştirilen bu özel satışla, lüks araç modelleri cazip fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

İkinci el araç almayı düşünenler için altın değerinde bir fırsat kapıda! Devlet eliyle gerçekleştirilen bu özel satışla, lüks araç modelleri cazip fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

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İkinci El Lüks Araçlarda Fırsat Zamanı

İlan.gov.tr üzerinden duyurulan bu eşsiz kampanya kapsamında, devletin envanterindeki ikinci el lüks araçlar satışa sunuldu. Satış listesinde Ford, Audi, Opel, Toyota ve BMW gibi prestijli markaların araçları öne çıkıyor.

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Cazip Fiyat Aralığıyla İkinci El Araç Sahiplenme Şansı

İlan.gov.tr platformu üzerinden gerçekleştirilen satışlarda, lüks araç modelleri 290 bin TL'den başlayarak 300 bin TL'ye kadar olan fiyat aralığında sizleri bekliyor. Bu benzersiz fırsat, araç almayı planlayanlar için kaçırılmamalı.

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Hızlı Davranın, Stoklar Sınırlı!

Bu benzersiz fırsatın sınırlı bir süre ve stokla sınırlı olduğunu unutmamanızda fayda var. Özellikle uygun fiyatlı araçlar, talep yoğunluğu sebebiyle kısa süre içerisinde tükenebilir. Bu yüzden fırsattan yararlanmak isteyenlerin elini çabuk tutması önerilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Otomotiv
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