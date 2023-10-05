Elektrikli Renault Toros Türkiye'de Satışa Çıktı: İşte Fiyat ve Özellikleri..

Renault, Türkiye otomobil pazarında elektrikli araçlara yönelik atılım yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizin en büyük otomobil üreticilerinden biri olan Renault, ikonik modellerine elektrikli versiyonlar eklemeye devam ediyor. Bu seferki sürprizleri ise Renault R12'nin Türkiye'deki ismiyle Toros oldu. Yeni Elektrikli Renault Toros, uygun fiyatı ve sunduğu avantajlarla dikkat çekiyor.

Uygun Fiyatla Elektrikli Araç Dönemi

Elektrikli otomobil pazarı, Türkiye gibi yüksek vergilerin uygulandığı ülkelerde oldukça önemli bir potansiyele sahip. Renault, yeni Toros modeliyle bu pazarda güçlü bir varlık olmayı hedefliyor. Bu nedenle, aracın fiyatı oldukça rekabetçi bir seviyede belirlendi.

Ülkemizde uygulanan yüzde 10'luk Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimine dahil olabilmek için elektrikli motor gücünün belirli bir seviyede olması gerekiyor. Bu kriterlere uygun olarak üretilen Renault Toros, uygun fiyatıyla öne çıkıyor. Fiyat konusunda yapılan hesaplamalara göre, aracın Türkiye'deki başlangıç fiyatının 600 bin TL civarında olması bekleniyor.

Özellikler ve Performans

Elektrikli Renault Toros, giriş seviyesine hitap eden bir model olarak tasarlandı. İnsanların elektrikli araçlara geçişini hızlandırmayı ve pazar payını artırmayı amaçlayan Renault, bu doğrultuda fiyat politikasını uygun bir çizgide belirledi.

Aracın motor gücü, yüzde 10'luk ÖTV dilimine uyum sağlayacak şekilde optimize edildi. Renault Toros'un maksimum hızı saatte 110 km olarak belirlendi. Bu sayede otomobil, şehir içi ve şehirlerarası yolculuklar için uygun bir seçenek sunuyor.

Ayrıca, Renault Toros kompakt bir model olarak tasarlandı ve 390 litrelik bir bagaj hacmine sahip. 4 kişilik bir konfigürasyonla satışa sunulacak olan aracın menzili yaklaşık olarak 300 km olarak planlanıyor.

Dikkate Değer Bir Seçenek

Başlangıçta menzili düşük gibi görünebilecek olan Renault Toros, uygun fiyatıyla dikkate değer bir seçenek sunuyor. Elektrikli araç kullanımının artırılması ve çevreye duyarlılık konusundaki farkındalığın yükseltilmesi açısından önemli bir adım olan bu model, özellikle şehir içi ve günlük kullanım için ideal bir alternatif olarak öne çıkıyor.

Renault, yeni Toros modelini 2023 yılının ilk çeyreğinde Türkiye pazarına sunmayı planlıyor. Ancak döviz kurlarındaki ani değişikliklerin aracın fiyatını etkileyebileceğini unutmamak önemlidir. Yine de, Renault Toros'un Türkiye'deki elektrikli otomobil pazarına yeni bir soluk getireceği ve kullanıcılara ekonomik bir seçenek sunacağı kesin. Otomobil tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.