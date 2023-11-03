Ekim 2023 Otomobil Satışlarında Rekor Artış! Kim Önde? Togg ve Tesla Ekim Satışları Nasıl Performans Gösterdi?

Türkiye otomotiv pazarı, geçtiğimiz ay itibarıyla önemli bir büyüme ivmesi yakaladı. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) son açıkladığı rapora göre, Ekim 2023'te, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %55,4'lik bir artış gözlemlendi. Bu artışla birlikte, toplamda 101 bin 367 araç yeni sahiplerini buldu.

Otomobil Satışlarındaki Artış Dikkat Çekiyor

Ekim ayı otomobil satışları özelinde bakıldığında, satışların bir önceki yılın aynı dönemine oranla %74,1 gibi dikkat çekici bir oranda arttığı görüldü. Bu artış, otomobil satışlarının toplamda 82 bin 611 adede ulaşmasını sağladı. Hafif ticari araç segmentinde ise bu oran %5,5'lik bir artışa işaret ederek, 18 bin 756 adet satışla önemli bir büyüme kaydetti.

Marka Bazında Satış Performansları

En çok tercih edilen markalar sıralamasında Fiat, toplam 16 bin 15 adetlik satış ile zirveye otururken, Renault 13 bin 626 adetle ikinci, Toyota ise 6 bin 871 adetle üçüncü sırada kendine yer buldu. Volkswagen 5 bin 549, Ford ise 5 bin 162 adet satışla sıralamada dördüncü ve beşinci sırayı aldılar.

En Çok Tercih Edilen Otomobil Modelleri

Binek araç satışları açısından incelendiğinde, Renault, Ekim ayında 12 bin 192 adetle en fazla satış yapan marka olma unvanını elde etti. Fiat 9 bin 756 adetle takip ederken, Toyota 5 bin 953 adetle üçüncü sırada yer aldı. Chery'nin 4 bin 517 adetle dördüncü, Volkswagen'in ise 4 bin 149 adetle beşinci sırada konumlandığı gözlemlendi.

Elektrikli Otomobil Pazarındaki Durum

Ekim ayı itibarıyla, Çin kökenli HONGQI markasının da dahil olmasıyla toplam otomobil markası sayısı 50'ye ulaştı. Seres ve Smart markaları hariç, diğer tüm markaların satış grafiği olumlu yönde ilerledi. Togg, 3 bin 567 adetle 11'inci sırada yer alırken, Tesla'nın satışları 500 adetle 25'inci sıradaki konumunu korudu.

Lüks Segmentin Ekim Ayı Karnesi

Lüks otomobil segmentinde ise Ekim ayında Porsche 68, Lexus 46, Maserati 43, Jaguar 13, Bentley ve Ferrari dörder, Lamborghini ve Aston Martin ise birer adet satışla dikkat çekti.

Hafif Ticari Araç Satışlarının Öncüleri

Hafif ticari araç segmentinde ise Fiat, 6 bin 786 adetle zirvedeki yerini korurken, Ford 3 bin 29 adetle ve Renault 1434 adetle sırasıyla takip etti. Volkswagen 1400 adetle dördüncü, Peugeot ise 1345 satışla beşinci sırada yer alarak segmentin öne çıkan markaları oldu.

Ekim ayı, otomotiv sektörü açısından hem satış adetleri hem de markaların performansları açısından önemli veriler sundu. 2023 yılı son çeyreğine giriş yapılırken, Türkiye otomotiv pazarının dinamiklerinin bu denli pozitif yönde ilerlemesi, sektör adına umut verici gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Bu ivmenin devam etmesi halinde, otomotiv sektörünün yılı güçlü bir kapanışla tamamlaması bekleniyor.