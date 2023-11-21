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Dacia Jogger 7 Kişilik SUV Modelin Sıfır Fiyatı 350.000 TL'ye Düştü! Kampanyayı Gören Duyan Bayiye Akın Etti

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Dacia Jogger 7 Kişilik SUV Modelin Sıfır Fiyatı 350.000 TL'ye Düştü! Kampanyayı Gören Duyan Bayiye Akın Etti
Dacia Jogger, ekonomik fiyatları ve üst düzey performansıyla öne çıkan 7 kişilik bir SUV. Geniş iç hacmi ve turbo benzinli motor seçenekleri, aileler için ideal bir tercih sunuyor. Jogger, uygun fiyatlarıyla bütçe dostu bir sürüş deneyimi vadediyor.

Dacia, uygun fiyatlı ve yüksek performanslı araçlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle 7 kişilik SUV segmentindeki Jogger modeli, kullanıcılarını memnun etmeyi başarıyor. Bu yazımızda, Dacia Jogger'ın öne çıkan özelliklerini ve fiyatlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Dacia Jogger Donanım Seçenekleri ve Fiyat Listesi

Dacia Jogger, sunduğu farklı donanım seçenekleri ile kullanıcılarına geniş bir tercih yelpazesi sunuyor. İşte Jogger'ın donanım seçenekleri ve güncel fiyat listesi:

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1. Essential Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu

Bu donanım seviyesi, 110 beygir güç üreten turbo beslemeli benzinli bir motora sahip. Hem ekonomik hem de performanslı bir sürüş deneyimi sunan bu model, şu anda 1.048.000 ₺ fiyatla satışa sunuluyor.

2. Expression Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu

Fiyatı: 1.069.000 ₺

3. Extreme Turbo 110 bg 7 Koltuklu

Fiyatı: 1.105.000 ₺

4. Extreme Turbo ECO-G 100 bg 7 Koltuklu

Fiyatı: 1.120.000 ₺

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Dacia Jogger, piyasadaki uygun fiyatlı SUV modelleri arasında öne çıkıyor. Yüksek performansı ve geniş iç hacmi ile kullanıcılarına konforlu bir sürüş deneyimi sunan bu araç, aynı zamanda ekonomik fiyatlarıyla da dikkat çekiyor.

Dacia Jogger'ın Avantajları

  • Geniş İç Hacim: 7 kişilik oturma kapasitesi ile Jogger, büyük aileler veya uzun yolculuklar için ideal bir tercih sunuyor.

  • Yüksek Performans: Turbo beslemeli motorları sayesinde Jogger, yüksek performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor.

  • Ekonomik Fiyatlar: Dacia Jogger, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Özellikle benzinli motorlu modeller, ekonomik sürüş maliyeti sunuyor.

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Dacia Jogger, uygun fiyatlı bir 7 kişilik SUV arayan kullanıcılar için ideal bir seçenek sunuyor. Geniş iç hacmi, yüksek performansı ve ekonomik fiyatları ile öne çıkan Jogger, SUV segmentinde rakiplerine meydan okuyor. Siz de Dacia Jogger'ı inceleyerek, bütçenize uygun bir SUV sahibi olabilirsiniz.

Kaynak:Haber Kaynağı

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