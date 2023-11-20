Cumhurbaşkanı Erdoğan Kararıyla O Otomobil Artık ÖTV'siz Satışa Sunulacak! 415.000 TL'den Başlayan Fiyatlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıfır araç almak isteyenlere müjde verdiği açıklamayla, Türkiye'nin en çok satan sıfır araba markalarından Fiat'ın rekortmen modeli Doblo için ÖTV sıfırlanarak cazip fiyatlar sunulmaya başlandı. Yükselen konut ve araç fiyatlarından dolayı alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlar için sıfır araç sahibi olmak zorlaşmıştı. Ancak, Cumhurbaşkanının açıklamasıyla bu durum değişiyor ve ÖTV'siz araç sahibi olma imkanı geliyor.

ÖTV Muafiyeti Kimlere Geçerli?



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ticari araçlarını yenilemek isteyen esnaflara müjde verdi. Şehir içi taksi, dolmuş, minibüs, midibüs, otobüs, çekici işletmeciliği ve kamyonla ticari yük taşımacılığı yapan esnaflar, aynı cins taşıtlarını yenilerken ÖTV ödemeyecek. Bu muafiyetin torba yasa içerisinde meclisten geçirilmesi bekleniyor.

ÖTV Muafiyetli Fiat Doblo Satış Fiyatları



2023 model Fiat Doblo için belirlenen ÖTV muafiyetli satış fiyatları şu şekildedir:

Fiat Doblo EASY 11.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 425.400 TL

Fiat Doblo SAFELINE 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi





Satış Fiyatı: 444.600 TL

Fiat Doblo Premio Plus (Black) 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 467.200 TL

Fiat Doblo Trekking 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 475.900 TL

Fiat Doblo EASY MAXI 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 433.300 TL

Fiat Doblo SAFELINE MAXI 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 452.400 TL

Fiat Doblo Premio Plus Maxi (Black) 1.6 M.Jet 120Hp Donanım Paketi

Satış Fiyatı: 475.000 TL





Önemli Bilgiler



Fiat Doblo'nun ÖTV muafiyetli satış fiyatları, sıfır araç almak isteyen esnafları sevindiren bir gelişme olarak öne çıkıyor. Cumhurbaşkanının bu adımı, ticari araç sahibi olmak isteyen esnaflar için maliyeti düşürücü bir etki yaratıyor. Araç sahibi olmak isteyenler için sunulan ÖTV muafiyeti, önümüzdeki dönemde sıfır araç talebinde artışa neden olabilir.