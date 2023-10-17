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Citroen'den Büyük Haber: e-C3 Türkiye'de

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Citroen'den Büyük Haber: e-C3 Türkiye'de
Citroen, Türkiye pazarında 2024'ün son çeyreğinden itibaren yeni e-C3 modelini sunmaya hazırlanıyor. Bu elektrikli araç, konfor, kullanım kolaylığı, gelişmiş donanım ve fiyat-performans açısından B segmentinde yeni bir çığır açıyor.
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Yeni Bir Standart: Citroen e-C3

Citroen, yeni e-C3 ile B segmentindeki konfor seviyesini yükseltiyor. Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve yeniden tasarlanmış Citroen Advanced Comfort koltuklar, sürücülere sıfır gürültü ve titreşimle dingin bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu, sadece konforlu değil, aynı zamanda çevreci bir sürüş sağlıyor.

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Güç ve Menzil Dengesi

Yeni e-C3, 44 kWsa batarya paketi sayesinde 320 km'ye kadar WLTP sürüş menzili sunuyor. Ayrıca, 100 kW DC hızlı şarj özelliği ile sadece 26 dakikada yüzde 20'den yüzde 80'e şarj olma avantajını sunuyor. Bu, günlük kullanım için pratik ve çevre dostu bir seçenek sunuyor.

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Citroen'e Özgü Tasarım

Yeni e-C3, Citroen'in Akıllı Otomobil Platformu üzerine inşa edilmiş ve markanın yeni tasarım dilini yansıtıyor. Şık ve çağdaş bir görünüme sahip olan araç, sadece performans açısından değil aynı zamanda estetik açıdan da tatmin edici.

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2024'te Türkiye'de!

Citroen, e-C3 modelini 2024'ün son çeyreğinden itibaren Türkiye pazarında sunmaya hazırlanıyor. Bu, elektrikli mobiliteyi erişilebilir hale getirme misyonlarını sürdürdükleri anlamına geliyor.

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Ayrıca, Citroen C3'ün 1.2 PureTech 100 HP 6 ileri manuel ve 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonlarının da aynı dönemde Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor. Bu, farklı tercihlere sahip olan müşterilere geniş bir seçenek yelpazesi sunuyor.

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Citroen, yeni e-C3 ile Türkiye pazarında elektrikli mobiliteyi bir adım ileri taşıyor. Hem konfor hem de çevre dostu bir deneyim sunan bu araç, 2024'ün son çeyreğinden itibaren müşterilere sunulacak.