Citroen'den Büyük Haber: e-C3 Türkiye'de

Yeni Bir Standart: Citroen e-C3

Citroen, yeni e-C3 ile B segmentindeki konfor seviyesini yükseltiyor. Citroen Advanced Comfort süspansiyon ve yeniden tasarlanmış Citroen Advanced Comfort koltuklar, sürücülere sıfır gürültü ve titreşimle dingin bir sürüş deneyimi sunuyor. Bu, sadece konforlu değil, aynı zamanda çevreci bir sürüş sağlıyor.