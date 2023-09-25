Citroen C3 Yeni Uygun Fiyat Listesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti!

B HB pazarında rekabet yüksek. Bu alanda çok sağlam otomobiller var ve bunların başında Volkswagen Polo, Renault Clio, Hyundai i20 gibi modeller yer alıyor.

Citroen C3: Uygun Fiyatıyla Sınıfının Lideri

Citroen C3 de sınıfında önemli aktörlerden birisi konumunda diyebiliriz. Yerden hafif yüksek yapısı sayesinde bir SUV formunda olan C3, SUV ilgisi olanları da kendisine çekiyor.

Citroen C3 fiyat listesi: Clio’dan çok daha ucuz!

Citroen C3, Renault Clio’dan bile ucuz olan başlangıç fiyatıyla dikkatleri çekmeyi başarıyor. Söz konusu otomobil, 809.900 TL’lik bir başlangıç fiyatına sahip ve bu gerçekten de rekabetçi bir bedel. Baz versiyonda 83 beygir güç üreten 1.2 litrelik benzinli motor ve 5 ileri manuel vitesin yer aldığını da unutmadan belirtmiş olalım.

Geniş Bagaj Alanıyla Pratiklik

Citroen C3, 300 litrelik bir bagaj alanına sahip. Bu alan, büyük aileler için yeterli olmayabilir ancak üç kişilik bir çekirdek aile için oldukça yeterli. Hem şehir içerisinde hem de uzun yolculuklarda rahatça kullanılabilen otomobilin detaylı fiyat listesine aşağıdan göz atabilirsiniz.

Çeşitli Versiyonlar ve Fiyatlar

1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel Feel

Fiyatı: 809.900 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Feel Bold

Fiyatı: 943.800 TL

1.2 PureTech 110 HP - EAT6 Shine

Fiyatı: 994.600 TL



1.2 PureTech 110 HP - EAT6 ELLE

Fiyatı: 1.025.000 TL

Citroen C3, uygun fiyatı ve çeşitli versiyonlarıyla sınıfının liderlerinden biri olma yolunda hızla ilerliyor. Siz de bu muhteşem otomobili daha yakından incelemek için bayimize bekliyoruz. Unutmayın, Citroen C3, sadece bütçenizi değil aynı zamanda sürüş keyfinizi de yükseltecek!