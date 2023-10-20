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Çinli Otomobil Üreticisi DFSK, Türkiye Pazarına Dönüş Yapıyor!

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Çinli Otomobil Üreticisi DFSK, Türkiye Pazarına Dönüş Yapıyor!
DFSK, Türkiye otomotiv pazarına geri dönerek 6 farklı modelle tüketicilere ulaşıyor. Farklı segmentlerdeki bu araçlar, Türk otomobil pazarına çeşitlilik getiriyor. İşte DFSK'nın Türkiye'de sunulan modelleri ve fiyatları..

DFSK Türkiye Pazarına Geri Dönüyor

Çinli otomobil üreticisi DFSK, Türkiye otomotiv pazarına geri dönüş yaparak tüketicilere 6 farklı model sunuyor. Türkiye'nin otomobil talebi ve büyüklüğü göz önüne alındığında, DFSK'nın bu adımı önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. DFSK, Türkiye'de benzinli SUV'ler, benzinli ticari araçlar ve elektrikli ticari araçlar gibi farklı segmentlerde araçlar sunarak müşteri taleplerini karşılamayı hedefliyor.

DFSK'nın Sunulan Modelleri ve Fiyatları

  1. Fengon 5: SUV segmentinde yer alan Fengon 5, 1.590.000 TL fiyatla satışa sunuluyor. Şehir içi ve şehirlerarası kullanıma uygun olan bu araç, güvenlik ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor.

  2. Fengon 500: Daha ekonomik bir alternatif olan Fengon 500, 1.175.000 TL'ye satılıyor. Bu araç da SUV segmentinde bulunuyor.

  3. C31 ve C32: DFSK'nın benzinli ticari araçları olan C31 ve C32, sırasıyla 675.000 TL ve 720.000 TL fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ticari araçlar, dayanıklılıklarıyla ön plana çıkıyor.

  4. EC31 ve EC35: Elektrikli ticari araçlar EC31 ve EC35, sırasıyla 1.140.000 TL ve 1.150.000 TL fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Bu araçlar, çevre dostu ve düşük işletme maliyetleri sunmaları bakımından önem taşıyor.

DFSK, Türkiye otomobil pazarında farklı ihtiyaçlara uygun modeller sunarak rekabeti artırıyor. Ayrıca uygun fiyatlandırma stratejisiyle de dikkat çeken şirket, Türk tüketicilerine çeşitli seçenekler sunmayı amaçlıyor. Bu girişim, Türkiye otomobil pazarının zenginleşmesine katkı sağlayabilir ve tüketicilere daha fazla seçenek sunma imkanı tanır

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