Chery Omoda 5 SUV Fiyat Düşürdü! Chery Özellikler ve Fiyatlarıyla Dikkat Çekiyor!

Çin merkezli büyük otomobil üreticilerinden biri olan Chery, 2021 yılında tanıttığı Omoda 5 modelini geçtiğimiz yıl piyasaya sürdü. Bu kompakt SUV, sadece çarpıcı tasarımıyla değil aynı zamanda çeşitli özellikleri ve cazip fiyatıyla da dikkat çekiyor. İşte, Chery Omoda 5 hakkında bilmeniz gerekenler:

Göz Alıcı Tasarımıyla Dikkat Çekiyor

Chery Omoda 5, kendine özgü ve keskin tasarımıyla ilk bakışta göz kamaştırıyor. Ön kısmında büyük bir ızgara ve modern LED farlar, aracın öne çıkan özelliklerinden biri. Yan taraflarda yer alan yükseltilmiş çamurluklar ise aracın sportif ve dinamik görünümünü vurguluyor. Arka tarafta ise büyük bir bagaj kapağı ve LED stop lambaları bulunuyor.

Çeşitli Motor Seçenekleri Sunuyor

Chery Omoda 5, kullanıcılarına iki farklı motor seçeneği sunuyor:

1.5 litrelik turboşarjlı benzinli motor 1.6 litrelik turboşarjlı benzinli motor

Her iki motor da verimli bir CVT şanzıman ile eşleştirilmiştir, böylece sürüş deneyimi daha keyifli hale gelir.

Güvenlik Özellikleriyle Donatılmış

Omoda 5, güvenlik açısından da öne çıkıyor. ABS (Anti-Blokaj Fren Sistemi), ESC (Elektronik Stabilite Kontrolü), altı hava yastığı ve çarpışma uyarı sistemi gibi güvenlik özellikleri standart olarak sunuluyor. Bu sayede sürücüler ve yolcular için daha güvenli bir sürüş deneyimi sağlanıyor.

Donanım ve Teknoloji Özellikleri

Chery Omoda 5, geniş bir dokunmatik ekran (10,25 inç) ve dijital gösterge paneli (12,3 inç) gibi gelişmiş teknoloji özellikleri sunuyor. Ayrıca Apple CarPlay ve Android Auto gibi akıllı telefon entegrasyonu seçenekleri de bulunuyor.

Elektrikli Versiyonu ile Yüksek Menzil

Elektrikli bir versiyonu da bulunan Chery Omoda 5, 51 kWh bataryasıyla tam şarjda etkileyici bir 450 km menzile sahip. Bu, çevre dostu bir alternatif arayanlar için önemli bir özellik olabilir.

Chery Omoda 5 Fiyat Listesi

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Comfort: 1.180.000 TL

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Luxury: 1.300.000 TL

Omoda 5 7 ileri Otomatik DCT Excellent: 1.380.000 TL

Chery Omoda 5, uygun fiyatı ve zengin özellikleriyle SUV segmentinde tercih edilebilecek bir seçenek olarak ön plana çıkıyor. Çinli otomobil üreticisinin bu modeli, SUV tutkunları için cazip bir alternatif sunuyor