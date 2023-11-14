CardFinans ve CardFinans Xtra İle Yüzde Sıfır Faizli Anında Kredi Kampanyası! Başvuru Şartları ve Detaylar

Kasım ayıyla birlikte, ilk defa KartFinans veya KartFinans Xtra bireysel kredi kartı alan müşterilere özel bir fırsat sunuyoruz. Çağrı merkezi ve QNB Mobil üzerinden yüzde sıfır faiz oranıyla kullanabileceğiniz bu kampanya, Finansbank müşterilerine 10 bin TL tutarında ve 6 ay vadeli bir imkan sağlamaktadır.;

Yüzde Sıfır Faizli Kredi Koşulları

Başvuru Formu Doldurun: Resmi internet sayfamız üzerinden yer alan başvuru formunu doldurarak başvurunuzu gerçekleştirin. Kart Başvurusu Yapın: KartFinans veya KartFinans Xtra başvurusu yaparken onaylanan müşteriler, kartlarını teslim aldıktan sonra bu avantajdan faydalanabilirler. Sadece KartFinans ve KartFinans Xtra Kart Sahiplerine: Yüzde sıfır faizli anında kredi kampanyasından sadece KartFinans ve KartFinans Xtra kredi kartı sahipleri yararlanabilir. Başvurularınızı yaparak, 1 ay içerisinde bu avantajdan faydalanmaya başlayabilirsiniz. İşlemler Kartın Teslim Edilmesiyle Başlar: Kampanyadan yararlanan müşterilere, kartlarının teslim edilmesiyle birlikte işlemler başlar. 10 Bin TL Tutarında ve 6 Ay Vadeli Kredi: Yüzde sıfır faizle sadece 10 bin TL tutarında ve 6 ay vadeli anında kredi kullanabilirsiniz. Başvurular Çağrı Merkezi ve QNB Mobil Üzerinden: 1 ay içerisinde çağrı merkezimiz ve QNB Mobil üzerinden başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Parapuan Kazanılmamaktadır: Bu kampanya kapsamında parapuan kazanılmamaktadır.





Bilgi ve Destek İçin Çağrı Merkezimize Ulaşın

Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak veya destek almak için çağrı merkezimizi arayabilirsiniz. 0850 222 0 900 numarasından bize ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz. Finansal çözümlerimizle sizlere daha iyi hizmet sunmaktan mutluluk duyuyoruz.