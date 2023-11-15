BYD 2 yeni aracıyla elektrikli araç piyasasını sallayacak !

Hem üreticiler hem de tüketiciler tarafından yakından takip edilen elektrikli araçlar Piyasayı sallamaya devam ediyor. Clio fiyatına SUV model aracıyla sektörü altüst eden BYD, 2 yeni modelin daha yolda olduğunu duyurdu.

ÇOK HIZLI BİR ŞEKİLDE ADAPTE OLUNDU

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, Türk tüketicilerin yeni ve teknolojik olan her şeyi hızlı bir şekilde adapte olduğunu belirtti. Ergun, araca olan ilgiden memnun olduklarının altını çizdi.

Türkiye'de ilk olarak İstanbul'da 2 Ankara ve İzmir'de ise birer adet olmak üzere Toplamda 4 bayi ile satış işlemlerine devam eder BYD, 2024 yılında bayi sayısını 20'nin üzerine çıkarmayı planlıyor.

TÜRKİYE PİYASASINI SAĞLAYACAK

Türkiye piyasasında yer alan ATTO 3 model aracı ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan BYD, iki yeni araç müjdesi verdi. Türkiye modeline 2 yeni aracın daha gelmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten yetkililer getirilecek araçları da açıkladı. Türkiye piyasasında yer alacak yeni araçlar şu şekildedir:

BYD HAN

2024 yılının ilk çeyreğinde getirilmesi planlanan BYD HAN, E segmentinde konumlanan sportif bir model olarak görülmektedir. BYD HAN 0-100 km/s hızlanmasını 3,9 saniyede tamamlarken WLTP ölçümleri doğrultusunda karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzile sahiptir.

BYD SEAL

2024 yılının ilk çeyreğinde Türkiye piyasasında yer alması planlanan BYD SEAL model aracın 10.000 adet satılması bekleniyor. BYD’nin D segmentinde yer alan bir araç olarak karşımıza çıkan SEAL, sportif tasarımı ile 82.5 kWh BYD Blade Batarya ile satışa sunulacak. Bunun yanı sıra 230 kw arkadan itişli ( 313 HP)v e 390 kW (530 HP) dört çeker sürüş versiyonları ile piyasada yer alacak olan SEAL, 570 km'ye kadar menzil sunuyor.