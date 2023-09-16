Bu Sıfır Arabalar 375 TL'ye Satılıyor! Vatandaş Bayilere Akın Etti..

ürkiye otomobil pazarında uzun süredir devam eden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) uygulaması, sıfır otomobil fiyatlarını yükseltmeye devam ediyor. Ancak şimdi bir müjde var: ÖTV'siz sıfır otomobil fiyatları ile ilgili heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Ülkemizde otomobiller, sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde yatırım aracı olarak da görülüyor ve ÖTV bu araçların fiyatlarına önemli bir yük getiriyor.

ÖTV'siz araç fiyatlarına yakından bakacak olursak, tanıdık bir marka olan Renault'un Clio modeli oldukça dikkat çekiyor. Clio'nun Joy 1.0 SCe 65 bg versiyonunun güncel fiyatı 826.900 TL. %80 ÖTV dilimine giren bu aracın ÖTV oranı tam 306.259 TL'yi buluyor. %20'lik KDV oranı ise 137.816 TL. Tüm vergiler çıkarıldığında, Renault Clio'nun ÖTV'siz net fiyatı sadece 382.824 TL oluyor.

Sonuç olarak, ÖTV'siz araç fiyatları, otomobil tutkunları için büyük bir fırsat sunuyor. Bu gelişmeler, otomobil almayı düşünenler için büyük bir ilgi çekiyor. Şimdi, en cazip teklifleri yakalamak ve istedikleri araca daha kolay bir şekilde sahip olmak için otomobil tutkunları şanslılar!

Şimdi, ÖTV'siz fiyatlarla ilgili bilgilere geçelim ve en gözde modellerin sıfır otomobil fiyatlarını sizlere sunalım:

1. Hyundai i20 - 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Modeli

Hyundai i20'nin bu modeli, güncel satış fiyatıyla 860.000 TL'de listeleniyor. %80 ÖTV dilimine dahil olan bu modelin ÖTV oranı 398.148 TL ile dikkat çekiyor. Üstelik bu rakamlara ek olarak, araç üzerinden tahsil edilen 143.333 TL'lik Katma Değer Vergisi (KDV) ile birlikte, fiyat oldukça yükseliyor.

2. Volkswagen Polo - 1.0 80 PS Manuel Impression Donanımı

Volkswagen Polo, bu versiyonu ile sahne alıyor ve güncel satış fiyatı 887.500 TL olarak belirleniyor. %80 ÖTV dilimine dahil olan Polo'nun ÖTV oranı ise 328.703 TL'yi buluyor. %20'lik KDV oranı eklenince, Volkswagen Polo'nun ÖTV'siz net fiyatı 410.879 TL'ye iniyor.

3. Renault Megane Sedan - Joy 1.3 TCe 140 bg Donanımı

Renault Megane Sedan, bu donanımı ile otomobilseverlerin ilgisini çekiyor ve güncel satış fiyatı 1.089.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. %80 ÖTV dilimine dahil olan bu modelin ÖTV oranı 403.333 TL'yi buluyor. %20'lik KDV oranı da göz önüne alındığında, aracın ÖTV'siz ve KDV'siz fiyatı 504.166 TL'ye ulaşıyor.

Bu fiyatlar, otomobil almayı düşünenler için önemli bir referans noktası sunuyor. ÖTV'siz fiyatlarla ilgili yapılan bu açıklamalar, otomobil piyasasındaki değişimleri ve fırsatları takip eden herkes için büyük bir ilgi kaynağı olmaya devam ediyor. Otomobil tutkunları için heyecan verici günler kapıda gibi görünüyor!