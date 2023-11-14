BMW Motorrad’ın 100. Yılında Üçüncü M Modeli: Yeni BMW M 1000 XR

Uzun yolculuklara uygun konforlu yapısıyla sportif sürüş dinamizmini birleştiren Yeni BMW M 1000 XR, performans, ayrıcalık ve özgünlük arayan motosiklet tutkunlarının beklentilerini bir arada karşılıyor. Sportif sürüş tarzıyla hem pistlerde hem de uzun yolda eşsiz bir performans sunan M 1000 XR, Crossover segmentindeki en hafif motosiklet olma özelliği taşıyor. Boyutları itibarıyla kompakt ve güçlü bir tasarıma sahip olan M 1000 XR, dinamik görünümünü siyah ağırlıklı olmak üzere açık mavi, koyu mavi ve kırmızıdan oluşan M renkleriyle tamamlıyor.

Kısa Vites Aralığıyla Yüksek Çekiş Gücü

M 1000 XR’ın 4 silindirli su soğutmalı motoru, S 1000 RR’da kullanılan güç ünitesi temel alınarak geliştirildi. Yeni S 1000 XR’dan 23 kW / 31 HP daha güçlü bir motora sahip olan M 1000 XR, 148 kW /201 HP güç, 113 Nm maksimum tork değerleriyle öne çıkıyor. İkinci vitesten itibaren kısa vites oranıyla dikkat çeken M 1000 XR bu sayede daha çabuk hızlanma ve yüksek yol tutuş kabiliyeti sağlıyor.

Aerodinamik Tasarım Unsurlarıyla Daha Yüksek Yere Basma Kuvveti

Yeni BMW M 1000 XR’ın süspansiyon ve şasi sistemi S 1000 XR’daki alüminyum köprü iskeleti geliştirilerek tasarlandı. Ön bölümdeki çatal süspansiyonlar M tasarımı ile dikkat çekerken, en yeni özellikler arasında ayarlanabilir gidon amortisörü yer alıyor. Süspansiyon teknolojisinin yanı sıra aerodinamik unsurlar da M 1000 XR’ın geliştirilme sürecinde kilit rol oynuyor. Ön panelde yer alan M özel kanatlar, pistlerde daha hızlı tur zamanı, yolda ise yüksek hızda daha stabil bir sürüş vadediyor. Motorun kafa kısmında yer alan kanatlar 100 km/s üzerindeki hızlara ulaşıldığında ön tekerleğe binen ağırlığı artırarak maksimum yere basma gücü elde edilmesini sağlıyor.

Dört Farklı Sürüş Moduna Ek Pistlere Özel Race Pro Sürüş Modu

Rain, Road, Dynamic ve Race olmak üzere dört farklı sürüş modu bulunan M 1000 XR’da, pist kullanımına özel Race Pro 1-3 seçeneği de yer alıyor. Motosiklette güvenli sürüşün temelinde yer alan Dynamic Traction Control’ün (DTC) en son nesli standart olarak sunuluyor.