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Bakanlık Düğmeye Bastı! Toyota Yaris 180 Bin TL'ye Satılıyor!

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Bakanlık Düğmeye Bastı! Toyota Yaris 180 Bin TL'ye Satılıyor!
Otomobil fiyatlarının yükselmesiyle hayal kırıklığına uğrayanlar için Ticaret Bakanlığı'ndan müjde geldi. Bakanlık, ikinci el araç satışlarına başlayacak ve uygun fiyatlarla otomobil sahibi olma fırsatı sunacak.

Otomobil sahibi olmak gün geçtikçe daha da zorlaşıyor gibi görünüyor. Yeni araç fiyatlarındaki artışlar ve ekonomik koşullardaki belirsizlik, birçok insanın otomobil sahibi olma hayallerini suya düşürdü. Ancak umutsuzluğa kapılmadan önce, Ticaret Bakanlığı'nın sunacağı ikinci el otomobil fırsatlarına göz atmak önemli bir seçenek olabilir.

Ticaret Bakanlığı, düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği ikinci el araç satışlarına yeniden başlama kararı aldı. Bu satışlar, otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip fiyatlarla araç alma fırsatı sunuyor. İşte Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışları hakkında bilmeniz gerekenler:

Nasıl Yapılıyor?

Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el otomobil satışları, e-ihale sistemi üzerinden gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, ilanlarla duyurulan araçları inceledikten sonra teklif verme hakkına sahiptirler. Teklif yapmak isteyenler, aracın belirlenen bedelinin yüzde 10'unu geçici teminat olarak ödemelidirler. Teklif kabul edildiğinde, vatandaşlar aracı satın alma hakkını kazanırlar.

Güvence Altında Satış

Ticaret Bakanlığı'nın uzun yıllardır uyguladığı bu satış sistemi, güvenilir ve risksiz bir şekilde ikinci el otomobil sahibi olmanızı sağlar. Araçların durumu ekspertiz raporlarıyla detaylı bir şekilde incelenebilir. Bakanlık güvencesinde gerçekleşen bu satışlarda mağdur olma ihtimali minimum seviyededir.

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Fiyatlar ve Modeller

Ticaret Bakanlığı'nın yayınladığı ilanlara göre, 1999 model Fiat Palio için 105.000 TL, 2005 model Toyota Yaris için 180.000 TL ve 2001 model Volkswagen Passat için 255.000 TL gibi cazip fiyatlar belirlenmiştir. Bu fiyatlar, otomobil almak isteyenler için önemli bir fırsat sunmaktadır.

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