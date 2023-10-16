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Audi, Üretimi Durdurdu! Otomotiv Devinde Deprem Yaşanıyor..

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Audi, Üretimi Durdurdu! Otomotiv Devinde Deprem Yaşanıyor..
Dünya otomotiv devi Audi, Brüksel'deki fabrikasında yaşanan işçi iş bırakma olayı sonucunda üretimi geçici olarak durdurdu. İşçilerin endişeli olduğu bu durum, Q4 E-tron modelinin düşük üretim hedefleriyle ilgiliydi. İşte detaylar...

Otomotiv endüstrisinin önde gelen markalarından biri olan Audi, beklenmedik bir kararla Brüksel'deki fabrikasında üretimi geçici olarak durdurdu. Bu karar, işçilerin iş bırakması sonucunda alındı ve otomobil dünyasında büyük bir sürprize neden oldu.

Audi'nin Brüksel'deki fabrikasında yaşanan işçi iş bırakma olayının ardında, Q4 E-tron elektrikli modelinin düşük üretim hedefleri yatıyor. İşçilerin, üretimdeki bu düşüşün ardından iş bırakması, şirketin üretimini geçici olarak durdurma kararını almasına yol açtı.

Ancak, Audi'nin resmi açıklamasına göre, üretim çarşamba gününden itibaren normale dönmüş durumda ve Q4 E-tron modelinin üretimine yakın bir zamanda başlanması planlanıyor. Şirket yetkilileri, Q4 E-tron modelinin üretimini artırmak ve talebe daha iyi yanıt verebilmek adına Brüksel'deki fabrikayı kullanmaya karar verdiklerini belirtti.

Audi'nin sözcüsü, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Artan piyasa talebine yanıt olarak Audi, Q4 E-tron'un üretimini Zwickau'da olduğu gibi Brüksel'de de gerçekleştirmeye karar verdi. Bu, Audi'nin talep dalgalanmalarına daha esnek bir şekilde tepki vermesine olanak tanıyacak." Ayrıca, Q4 E-tron'un ana üretim yerinin Zwickau, Almanya olarak kalacağı da açıklandı.

Ancak işçi iş bırakma eylemi sırasında sendika temsilcisi Jan Baetens, işçilerin endişeli olduğunu ve yönetimin onları sakinleştiremediğini ifade etti. Geçici işten çıkarmaların olmayacağı açıklanmış olmasına rağmen, üretim hatlarının geçen hafta üç gün boyunca durduğunu belirtti. Fabrikadaki 3 bin çalışanın büyük bir kısmı, Audi'nin Q4 E-tron için önceden beklentilerin altında üretim yapacağını açıklamasının ardından pazartesi ve salı günleri iş bıraktı.

Audi, Brüksel'deki tesisini ana şirketi Volkswagen Grubu'nun Zwickau, Almanya'daki elektrikli araç fabrikasına ek bir üretim tesisi olarak kullanmaktadır. Q4 E-tron modeli, Zwickau'da VW ID3, ID4, ID5 ve Cupra Born gibi MEB platformu kardeşleriyle birlikte üretilmektedir. Audi'nin bu kararı, otomotiv endüstrisindeki talep dalgalanmalarına daha iyi yanıt verebilme amacını taşıyor.

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