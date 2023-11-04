Audi A3 Sedan Yarı Fiyatından Daha Düşük Fiyata Satışa Sunuldu! Kasım Ayı İndirimleri ve Detaylar

Otomobil tutkunları için müjde! Audi'nin popüler sedan modeli, Audi A3, Kasım ayında sunulan indirimlerle dikkat çekiyor. Bu özel fırsatlarla Audi A3 Sedan'ı daha cazip hale getiriyoruz. Detaylara göz atmak için sizleri Audi A3 Sedan Kasım ayı fiyat listesiyle baş başa bırakalım.

Audi A3 Sedan: Premium Segmentin Temsilcisi

Audi A3 Sedan, premium otomobil segmentine girişin temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu otomobil, sadece şık tasarımıyla değil aynı zamanda uygun fiyatıyla da ilgi çekiyor. Hem performansı hem de şıklığıyla sizi etkileyecek.

Güç ve Verimlilik: Audi A3 Sedan

Audi A3 Sedan, baz donanım seviyesinde 150 beygir güç üreten atmosferik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman ile donatılmıştır. Bu güçlü ikili, performans konusunda beklentileri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda yakıt tüketimi konusunda da etkileyici bir performans sergiler. Fabrika verilerine göre 100 km'de sadece 5 litrelik bir tüketim sunarak, hem performansı hem de uygun maliyetleri bir araya getirir.

Audi A3 Sportback: Seçenekleriniz Çoğalıyor

Audi A3, sadece sedan kasasından ibaret değil. A3 Sportback versiyonu da mevcut ve bu seçenek, A3 modelini daha da çeşitlendirir. A3 Sportback, 1.511.911 TL'den başlayan fiyatlarla sunulur ve baz donanım seviyesinde sedan kasasındaki motor ve mekanik özelliklere sahiptir.

Audi A3 Sedan: Güncel Fiyat Listesi

Şimdi, merakla beklediğiniz Audi A3 Sedan'ın güncel fiyat listesine göz atalım:

A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic Fiyatı: 1.597.015 TL A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic Fiyatı: 1.971.753 TL A3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic Fiyatı: 3.773.802 TL A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic Fiyatı: 1.511.911 TL A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic Fiyatı: 1.910.733 TL A3 Sportback 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic Fiyatı: 3.695.052 TL





Audi A3 Sedan ve Sportback modellerinin çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri, her ihtiyaca uygun bir seçenek sunar. Kasım ayı indirimlerinden yararlanarak, hayalinizdeki Audi A3 modeline daha uygun bir fiyatla sahip olma şansını kaçırmayın. Daha fazla bilgi için en yakın Audi bayisine başvurabilirsiniz. Audi A3'ün keyfini çıkarın!