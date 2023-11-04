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Audi A3 Sedan Yarı Fiyatından Daha Düşük Fiyata Satışa Sunuldu! Kasım Ayı İndirimleri ve Detaylar

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Audi A3 Sedan Yarı Fiyatından Daha Düşük Fiyata Satışa Sunuldu! Kasım Ayı İndirimleri ve Detaylar
Audi A3 Sedan, şık tasarımı ve uygun fiyatı ile otomobil tutkunları için ideal bir seçenek. Premium segmentin temsilcisi, güçlü motoru ve yakıt verimliliği ile dikkat çekiyor. Kasım ayı indirimleriyle daha cazip hale geliyor. Siz de Audi A3'ün keyfini çıkarın!

Otomobil tutkunları için müjde! Audi'nin popüler sedan modeli, Audi A3, Kasım ayında sunulan indirimlerle dikkat çekiyor. Bu özel fırsatlarla Audi A3 Sedan'ı daha cazip hale getiriyoruz. Detaylara göz atmak için sizleri Audi A3 Sedan Kasım ayı fiyat listesiyle baş başa bırakalım.

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Audi A3 Sedan: Premium Segmentin Temsilcisi

Audi A3 Sedan, premium otomobil segmentine girişin temsilcisi olarak öne çıkıyor. Bu otomobil, sadece şık tasarımıyla değil aynı zamanda uygun fiyatıyla da ilgi çekiyor. Hem performansı hem de şıklığıyla sizi etkileyecek.

Güç ve Verimlilik: Audi A3 Sedan

Audi A3 Sedan, baz donanım seviyesinde 150 beygir güç üreten atmosferik benzinli motor ve tam otomatik şanzıman ile donatılmıştır. Bu güçlü ikili, performans konusunda beklentileri karşılamakla kalmaz, aynı zamanda yakıt tüketimi konusunda da etkileyici bir performans sergiler. Fabrika verilerine göre 100 km'de sadece 5 litrelik bir tüketim sunarak, hem performansı hem de uygun maliyetleri bir araya getirir.

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Audi A3 Sportback: Seçenekleriniz Çoğalıyor

Audi A3, sadece sedan kasasından ibaret değil. A3 Sportback versiyonu da mevcut ve bu seçenek, A3 modelini daha da çeşitlendirir. A3 Sportback, 1.511.911 TL'den başlayan fiyatlarla sunulur ve baz donanım seviyesinde sedan kasasındaki motor ve mekanik özelliklere sahiptir.

Audi A3 Sedan: Güncel Fiyat Listesi

Şimdi, merakla beklediğiniz Audi A3 Sedan'ın güncel fiyat listesine göz atalım:

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  1. A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic

    • Fiyatı: 1.597.015 TL

  2. A3 Sedan 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic

    • Fiyatı: 1.971.753 TL

  3. A3 Sedan 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic

    • Fiyatı: 3.773.802 TL

  4. A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp Advanced S tronic

    • Fiyatı: 1.511.911 TL

  5. A3 Sportback 35 Turbo FSI 150 hp S line S tronic

    • Fiyatı: 1.910.733 TL

  6. A3 Sportback 2.0 Turbo FSI quattro 310 hp S tronic

    • Fiyatı: 3.695.052 TL

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Audi A3 Sedan ve Sportback modellerinin çeşitli motor seçenekleri ve donanım seviyeleri, her ihtiyaca uygun bir seçenek sunar. Kasım ayı indirimlerinden yararlanarak, hayalinizdeki Audi A3 modeline daha uygun bir fiyatla sahip olma şansını kaçırmayın. Daha fazla bilgi için en yakın Audi bayisine başvurabilirsiniz. Audi A3'ün keyfini çıkarın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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