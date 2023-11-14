Araç almak için büyük fırsat ! Her bütçeye uygun araç bulmak mümkün

PİYASADAKİ EN UYGUN FİYATLI ARAÇ LİSTESİ

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı araçları da araştırmaya devam ediyor. Markalar tarafından duyurulan fiyat listeleri ile birlikte hayalinizdeki modele kavuşabilirsiniz. Uygun fiyatlı en boş paket araç fiyatları şu şekildedir:

HYUNDAI

i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 675.000 Türk Lirası

SEAT

Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Pake 770.000 Türk Lirası

FIAT

Egea 1.4 Manuel Benzinli 777.900 Türk Lirası

KIA

Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket 780.000 Türk Lirası

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 813.000 Türk Lirası

RENAULT

Taliant Joy 1.0 65 Hp 837.900 Türk Lirası

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp 874.000 Türk Lirası

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 880.900 Türk Lirası

FORD

Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel 887.900 Türk Lirası

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SKODA

Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel 914.900 Türk Lirası

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MG

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp 929.000 Türk Lirası

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket 976.000 Türk Lirası

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp 988.000 Türk Lirası

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TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Otomatik 1.002.800 Türk Lirası

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NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel 1.017.700 Türk Lirası

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp 1.043.500 Türk Lirası

CHERY

Omoda5 Comfort 1.180.000 Türk Lirası

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AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp 1.511.911 Türk Lirası

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CUPRA

Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik 1.534.000 Türk Lirası

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik 1.876.600 Türk Lirası

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp 1.882.800 Türk Lirası

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MERCEDES

A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik 1.990.500 Türk Lirası

SUBARU

Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 2.199.000 Türk Lirası

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 Dizel 130 Hp 2.205.000 TL