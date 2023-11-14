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Araç almak için büyük fırsat ! Her bütçeye uygun araç bulmak mümkün

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Araç almak için büyük fırsat ! Her bütçeye uygun araç bulmak mümkün
2023 yılının bitmesine kısa bir süre kalan araç almak isteyenler de heyecanlı bir arayışa başladı. Piyasada bulunan uygun fiyatlı araçlar belli oldu. Bu listede her bütçeye uygun araç bulunuyor. İşte uygun fiyatlı araç listesi…

PİYASADAKİ EN UYGUN FİYATLI ARAÇ LİSTESİ

Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı araçları da araştırmaya devam ediyor. Markalar tarafından duyurulan fiyat listeleri ile birlikte hayalinizdeki modele kavuşabilirsiniz. Uygun fiyatlı en boş paket araç fiyatları şu şekildedir:

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HYUNDAI

i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 675.000 Türk Lirası

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SEAT

Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Pake 770.000 Türk Lirası

fiat-egea.jpg

FIAT

Egea 1.4 Manuel Benzinli 777.900 Türk Lirası

kia-picanto.jpg

KIA

Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket 780.000 Türk Lirası

citroen-c3.jpg

CITROEN

C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 813.000 Türk Lirası

renault-taliant.jpg

RENAULT

Taliant Joy 1.0 65 Hp 837.900 Türk Lirası

dacia-sandero-1.jpg

DACIA

Yeni Sandero Stepway 90 Hp 874.000 Türk Lirası

opel-corsa.jpg

OPEL

Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 880.900 Türk Lirası

ford-fiesta-style.jpg

FORD

Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel 887.900 Türk Lirası

skoda-fabia-1.jpg​​​​​​​

SKODA

Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel 914.900 Türk Lirası

mg-zs-comfort.jpg​​​​​​​

MG

ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp 929.000 Türk Lirası

honda-city.jpg

HONDA

City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket 976.000 Türk Lirası

suzuki-swift.jpg

SUZUKI

Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp 988.000 Türk Lirası

toyota-corolla-2.jpg​​​​​​​

TOYOTA

Corolla 1.5 Vision Otomatik 1.002.800 Türk Lirası

nissan-juke.jpg​​​​​​​

NISSAN

Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel 1.017.700 Türk Lirası

peugeot-208-active-prime.jpg

PEUGEOT

208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp 1.043.500 Türk Lirası

cherry-omoda-5-ev-kapak-1.jpg

CHERY

Omoda5 Comfort 1.180.000 Türk Lirası

audi-a3.jpg​​​​​​​

AUDI

A3 Sportback Benzinli 150 Hp 1.511.911 Türk Lirası

cupra-leon.jpg​​​​​​​

CUPRA

Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik 1.534.000 Türk Lirası

ds-ds-4-performance-line.jpg

DS

DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik 1.876.600 Türk Lirası

bmw-118i.jpg

BMW

118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp 1.882.800 Türk Lirası

mercedes-a200.jpg​​​​​​​

MERCEDES

A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik 1.990.500 Türk Lirası

subaru-yeni-crosstrek-e-boxer-2-0i.jpg

SUBARU

Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 2.199.000 Türk Lirası

alfa-romeo-tonale.jpg

ALFA ROMEO

Tonale 1.6 Dizel 130 Hp 2.205.000 TL

Kaynak:Haber Kaynağı

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