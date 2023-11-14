Araç almak için büyük fırsat ! Her bütçeye uygun araç bulmak mümkün

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PİYASADAKİ EN UYGUN FİYATLI ARAÇ LİSTESİ
Sıfır araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlı araçları da araştırmaya devam ediyor. Markalar tarafından duyurulan fiyat listeleri ile birlikte hayalinizdeki modele kavuşabilirsiniz. Uygun fiyatlı en boş paket araç fiyatları şu şekildedir:
HYUNDAI
i10 1.0 MPI 67 PS Jump Manuel 675.000 Türk Lirası
SEAT
Ibiza 1.0 Evo 80 Hp Style Pake 770.000 Türk Lirası
FIAT
Egea 1.4 Manuel Benzinli 777.900 Türk Lirası
KIA
Picanto 1.0L 67 bg Manuel Benzinli Feel Paket 780.000 Türk Lirası
CITROEN
C3 1.2 PureTech 83 Hp Benzinli 813.000 Türk Lirası
RENAULT
Taliant Joy 1.0 65 Hp 837.900 Türk Lirası
DACIA
Yeni Sandero Stepway 90 Hp 874.000 Türk Lirası
OPEL
Corsa 1.2 75 Hp Benzinli Manuel 880.900 Türk Lirası
FORD
Fiesta 1.1L 75 hp Benzinli Manuel 887.900 Türk Lirası
SKODA
Fabia Elite 1.0 TSI 95 Hp Manuel 914.900 Türk Lirası
MG
ZS Comfort 1.5 MT Benzin 106 Hp 929.000 Türk Lirası
HONDA
City 1.5L VTEC Benzinli Otomatik Elegance Paket 976.000 Türk Lirası
SUZUKI
Swift 1.2 MHEV CVT GL Techno Otomatik Benzinli 83 Hp 988.000 Türk Lirası
TOYOTA
Corolla 1.5 Vision Otomatik 1.002.800 Türk Lirası
NISSAN
Juke 1.0 DIG-T 115 Hp Benzinli Manuel 1.017.700 Türk Lirası
PEUGEOT
208 Active Prime 1.2 PureTech 100 Hp 1.043.500 Türk Lirası
CHERY
Omoda5 Comfort 1.180.000 Türk Lirası
AUDI
A3 Sportback Benzinli 150 Hp 1.511.911 Türk Lirası
CUPRA
Leon 1.5 Benzinli 150 Hp Otomatik 1.534.000 Türk Lirası
DS
DS 4 Performance Line PureTech 130 Benzinli Otomatik 1.876.600 Türk Lirası
BMW
118i Sport Line Benzinli 1.5 cc 140 Hp 1.882.800 Türk Lirası
MERCEDES
A200 AMG 1.4 163 Hp Otomatik 1.990.500 Türk Lirası
SUBARU
Yeni Crosstrek e-BOXER 2.0i Xclusive 2.199.000 Türk Lirası
ALFA ROMEO
Tonale 1.6 Dizel 130 Hp 2.205.000 TL
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