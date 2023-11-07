Araç Alacaklar Dikkat: Honda'dan Kasım Sürprizi: Egea Fiyatına Honda Civic İmkanı!

Otomobil severler dikkat! Kasım ayına özel, inanılmaz indirim fırsatlarıyla Honda Civic, Egea fiyatlarına meydan okuyor. Sektörde nadir görülen bu kampanyayı kaçırmak istemeyeceksiniz. İndirimli Honda Civic modelleriyle ilgili tüm ayrıntılara hemen göz atın.

Uygun Fiyatlı Honda Civic Fırsatı

Otomotiv piyasasında çeşitlilik artarken, uygun fiyatlı ama performansından ödün vermeyen bir araba arayanlar için Honda'dan müjdeli haberler var. Kasım ayı, Honda'nın Egea fiyatlarına Honda Civic sunarak otomobil alıcılarının yüzünü güldürmesiyle başladı.

Honda'dan Kaçırılmayacak Kasım İndirimi

Yüksek fiyatlarıyla dikkat çeken otomobil piyasasında, Honda'nın Kasım ayına özel indirimleri adeta bir nefes aldıracak. Araç almayı düşünenler, indirimlerle dolu bu ayda Honda Civic modellerine yöneliyor. Honda Civic Sedan, bu indirim fırsatlarıyla sizleri bekliyor.

Honda Civic Sedan'da Büyük İndirim

Honda Civic Sedan modelinde uygulanan fiyat düşüşleri şu şekilde:

1.5L VTEC Turbo ECO Elegance : Önceki fiyatı 1.573.000 TL iken, şimdi sadece 1.425.000 TL.

: Önceki fiyatı 1.573.000 TL iken, şimdi sadece 1.425.000 TL. 1.5L VTEC Turbo ECO Executive+: 1.704.000 TL'den düşerek 1.519.000 TL'ye indi.

1.5L VTEC Turbo Benzin versiyonlarında da aynı indirim oranları söz konusu.

Araç piyasasında aradığınız fırsatları bulmak her zaman kolay olmayabilir. Ancak Honda'nın Kasım ayına özel indirimleriyle, yüksek performans ve uygun fiyatı bir arada sunan Honda Civic modellerine sahip olma şansını yakalayabilirsiniz. Egea fiyatlarına bu kaliteli ve performanslı araçları satın almak için hızlı davranmalısınız. Honda Civic'in bu cazip indirimlerle dolu dünyasına adım atmaya hazır olun.