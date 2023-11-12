Araba Alacaklar Dikkat! Otomobil Sektöründe Dev İndirim Dalgası Başladı! Kaçırmamanız Gereken Fırsatlar!

Otomobil sektörü, son zamanlarda yapılan denetimler ve regülasyonlar sayesinde önemli bir dönüşüm yaşadı. Bu süreç, özellikle sıfır araç piyasasında fiyatların düşmesine ve cazip kampanyaların başlamasına yol açtı. Otomotiv sektörü, aylık satış rekorları kırarken, alınan tedbirler sayesinde fiyat artışlarının yavaşlaması, indirimlerin ve kampanyaların hız kazanmasını sağladı. 3-6 aylık bekleme sürelerinin sona ermesi, araç teslimatlarının hızlanmasıyla birlikte piyasada bir canlanma gözlemleniyor.

Markalar, artan araç stokları ile piyasanın eski dinamiklerine geri dönüş yaparken, kasım ayı itibarıyla yeni fiyatlarını ve kampanyalarını duyurdu. İkinci el araç piyasasında da benzer bir düşüş eğilimi göze çarpıyor. İşte bazı popüler markaların güncel sıfır araç fiyatları:

Volkswagen: Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli için 2023 Ekim ayında belirlenen fiyat 922.800 TL iken, Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression modeli için 1.144.400 TL olarak belirlenmiştir.

Polo 1.0 80 PS Manuel Impression modeli için 2023 Ekim ayında belirlenen fiyat 922.800 TL iken, Golf 1.0 lt TSI 110 PS Impression modeli için 1.144.400 TL olarak belirlenmiştir. Seat: IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style modeli, Kasım ayı özel fiyatıyla 795.000 TL'ye satışa sunuldu.

IBIZA 1.0 Evo 80 HP Style modeli, Kasım ayı özel fiyatıyla 795.000 TL'ye satışa sunuldu. Skoda: Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite, 2023 Kasım ayı fiyatı olarak 914.900 TL etiketlenmiştir.

Yeni Fabia 1.0 TSI 95 PS Elite, 2023 Kasım ayı fiyatı olarak 914.900 TL etiketlenmiştir. Citroen: C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel modelinin Kasım fiyatı 813.000 TL olarak açıklandı.

C3 FEEL 1.2 PureTech 83 BVM S&S 5 İleri Manuel modelinin Kasım fiyatı 813.000 TL olarak açıklandı. Dacia: Yeni Duster Essential TCe 90 bg modeli için belirlenen Kasım fiyatı 899.000 TL.

Yeni Duster Essential TCe 90 bg modeli için belirlenen Kasım fiyatı 899.000 TL. Hyundai: Yeni i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel modeli, Kasım ayında 725.000 TL fiyat etiketiyle satışa çıktı.

Bu dönemde, otomobil almayı düşünenler için büyük fırsatlar sunan kampanyaların yanı sıra, rekabetin artmasıyla birlikte çeşitli markaların fiyat politikalarında da önemli değişiklikler gözlemleniyor. Alıcılar için avantajlı olan bu durum, otomobil piyasasının canlanmasına ve müşterilerin daha uygun fiyatlarla araç sahibi olabilmesine olanak tanıyor.

Otomotiv sektöründeki bu yeni gelişmeler, hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında etkisini göstermeye devam ediyor. Alıcıların bu fırsatlardan yararlanması için sektördeki son gelişmeleri yakından takip etmeleri ve piyasa koşullarını iyi analiz etmeleri gerekiyor. Sektördeki rekabetin ve çeşitlenen kampanyaların, otomobil alıcılarına sunduğu avantajlar, otomobil sahibi olma hayalini gerçeğe dönüştürmek için ideal bir zamanı işaret ediyor.