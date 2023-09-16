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Alfa Romeo'dan Dev Kampanya

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Alfa Romeo'dan Dev Kampanya
Alfa Romeo severlere her geçen gün yenisini ekleyen marka, eylül ayında geçerli olacak özel bir kampanyayla, Alfa Romeo sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Alfa Romeo severlere her geçen gün yenisini ekleyen marka, eylül ayında geçerli olacak özel bir kampanyayla, Alfa Romeo sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor.

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Alfa Romeo, Türkiye’deki büyümesini sürdürüyor. Marka, Türkiye’de 2023’ün ilk 8 ayında, geçtiğimiz yıla oranla 11 kat büyürken; Tonale, Premium Kompakt SUV sınıfında en çok tercih edilen 5 modelden biri olmaya devam ediyor.

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Ülkemizdeki başarı grafiğini her geçen gün yukarıya taşıyan ve Alfa Romeo severlere her geçen gün yenisini ekleyen marka, eylül ayında geçerli olacak özel bir kampanyayla, Alfa Romeo sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunmaya hazırlanıyor.

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Eylül’e Özel Avantajlar ve Takas Desteği

Geçtiğimiz aydan bu yana ürün gamındaki modellerde fiyat değişikliği yapmayan Alfa Romeo, cazip satın alma imkanları sunuyor. Eylül boyunca Alfa Romeo Stelvio ile Giulia’da "Nakit İndirim Kampanyası ve Takas Desteği" ya da "Nakit İndirim Kampanyası ve Kredi Kampanyası" sunuyor.

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Ülkemizde Mart ayında satışına başlanan yenilenen Stelvio ve Giulia modelleri için 200 bin TL nakit indirim tercihe göre 150 bin TL takas desteği veya Koç Fiat Kredi’den tercih edilebilecek "400 bin TL'ye 12 ay, yüzde 0,99" faizli kredi kampanyası bulunuyor.

Tercihini Tonale’den yana kullanmak isteyen Alfa Romeo severler için bu aya özel olarak "Paket Kampanyası" devreye alınıyor. Kampanya dahilinde Driving Assistance Pack, Sunroof ve Sunroof+Driving Assistance Pack donanımlı araçlardaki ilgili paket hediye ediliyor. Ayrıca ihtiyaca göre "400 bin TL'ye 12 ay yüzde 0,99" faizli kredi kampanyasından veya; 150 bin TL takas desteğinden yararlanılabiliyor.

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