390 Bin TL'lik Otomobil Bombası: Changan Alsvin Ne Zaman Türkiye'de?
Yakın zamanda otomobil sektöründeki fiyat artışları, birçok vatandaşın sıfır otomobil almayı ertelemesine neden oldu. Ancak Çinli otomobil devi Changan'ın Alsvin modeli, Türkiye otomobil pazarına yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Özellikle 390 bin TL'lik başlangıç fiyatıyla dikkat çeken bu model, Fiat, Citroen ve Dacia gibi dev markaları fiyat rekabetinde zorlayabilir.
Alsvin'in Pazardaki Yeri ve Beklentiler
Changan Alsvin'in Türkiye'deki lansman tarihi merakla beklenirken, bu otomobilin B segmenti sedan sınıfında oldukça iddialı olduğu konuşuluyor. Türkiye pazarına giriş yapması beklenen bu model, uygun fiyatlı alternatifler arayan otomobilseverler için büyük bir ilgi odağı olacağı tahmin ediliyor.
Ancak resmi bir lansman tarihi ya da fiyat açıklaması henüz yapılmamışken 2024 yılının bu otomobil için dönüm noktası olması bekleniyor.
Rakiplerin Güncel Fiyat Durumu
Changan Alsvin'in iddia edilen fiyatı, onu Türkiye'nin en uygun fiyatlı otomobil modelleri arasına sokacak. Ancak diğer popüler markaların 26 Ekim 2023 tarihli fiyat listelerine baktığımızda:
Citroen Fiyat Listesi: Citroen, ekonomik modelleriyle dikkat çekiyor. Örneğin; Citroen Ami modelinin güncel fiyatı 369 bin TL. Bir diğer uygun fiyatlı modeli Citroen C3 ise 1.2 PureTech 83 HP - 5 İleri Manuel versiyon, Feel donanımıyla 809.900 TL fiyat etiketiyle satışa sunulmuş.
Fiat Fiyat Listesi: Türkiye'nin en çok tercih edilen markalarından Fiat, Fiorino Cargo Standart 1.3 M.Jet 95Hp E6.4 modeliyle 537.900 TL'lik kampanyalı fiyatıyla ön plana çıkıyor.
Dacia Fiyat Listesi: SUV segmentindeki uygun fiyatlı modelleriyle dikkat çeken Dacia'nın Yeni Sandero Stepway Essential Stepway Tce 90 bg modeli 874.000 TL'ye otomobil severlerle buluşuyor.
Kaynak: