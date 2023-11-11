350 Bin TL İndirimle Araba Sahibi Olma Şansı: ÖTV'siz Araç Satışı Yakında! ÖTV İndirimi ve Avrupa’dan İthalat Yolda!

Türkiye'de araba sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler var. Hükümet, yükselen araç fiyatlarına karşı yeni bir plan üzerinde çalışıyor. Bu plan, ÖTV'siz araç satışı ve ikinci el araç ithalatını içeriyor. Özellikle ilk arabalarını alacak olanlar için büyük bir fırsat olacak bu gelişme, yerel seçimler öncesinde birçok kişinin ilgisini çekiyor.

ÖTV'siz Araç Satışı: Kimler Yararlanabilir?

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın üzerinde durduğu bu yeni düzenleme, özellikle hiç araba sahibi olmamış kişilere yönelik. ÖTV indirimi sayesinde, ilk arabalarını alacak olan vatandaşlar 350 bin TL'ye kadar indirimden yararlanabilecekler. Ancak bu fırsattan yararlanabilmek için 5 yıl boyunca aracı satmama şartı getiriliyor. Bu durum, piyasada istikrarı sağlamak ve spekülatif hareketleri önlemek için düşünülmüş bir önlem olarak karşımıza çıkıyor.

İkinci El Araç İthalatı: Avrupa'dan Araç Getirme İmkanı

Hükümetin gündemindeki bir diğer önemli konu ise ikinci el araç ithalatı. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı araştırmalar sonucunda, Avrupa'dan marka ve model şartlarına bağlı olarak araç ithal edilmesi planlanıyor. Bu adım, sıfır araç stok sorununa çözüm olarak düşünülüyor. İthal edilecek ikinci el araçlar, hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların dengelenmesine yardımcı olacak.

2024 Yerel Seçimlerine Doğru: Ekonomik Duruma Göre Adımlar

Uzmanlar, devletin şu andaki bütçesi ile ÖTV'den tamamen vazgeçmesinin zor olduğunu belirtiyorlar. Ancak 2024 yerel seçimleri öncesinde, ekonomik duruma göre yapılacak değerlendirmelerle bu tür bir düzenlemenin gündeme gelebileceğini ifade ediyorlar. ÖTV indirimi gelmesi durumunda bile, sıfır araçlarda 350 bin liralık bir fiyat avantajı yaşanması bekleniyor.

Bu gelişmeler, Türkiye'de araba sahibi olmak isteyen vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. Hem ekonomik açıdan rahat bir nefes alacaklar hem de arzu ettikleri araçlara daha kolay ulaşabilecekler. Yerel seçimler yaklaşırken, hükümetin bu konudaki adımları merakla bekleniyor.