2021 Model Volkswagen Golf 390 Bin TL'ye Satılıyor! Fiyatlar Düşüşte..

2022 yılının son çeyreğinde başlayan ikinci el otomobil fiyatlarının artışı, otomobil alıcılarını zor bir durumda bırakmıştı. Fiyatların yükselmesine ek olarak, kredi imkanlarının azalması da otomobil alımını zorlaştırmıştı. Ancak, bu olumsuz tabloya rağmen ikinci el otomobil fiyatlarında belirgin bir düşüş gözlenmiyordu.

Sıfır otomobil talebindeki artış, ikinci el otomobil fiyatlarını da etkiledi. Özellikle bazı kişiler, sıfır otomobilleri ikinci el piyasada liste fiyatının üzerinde satmaya başladı, bu da ikinci el otomobil fiyatlarını daha da artırdı.

Hükümet, ikinci el otomobil fiyatlarını düşürmek için bazı önlemler almıştı. Bu önlemler arasında, ikinci el otomobil satışlarında liste fiyatının üzerine satışın yasaklanması da bulunuyordu. Ancak, bazı satıcılar bu yasağı aşmayı başardılar.

Şu anda ikinci el otomobil piyasasını kökten değiştirebilecek bir yasa üzerinde çalışılıyor. Eğer bu yasa kabul edilirse, 900 bin TL'ye satılan 2021 model Volkswagen Golf gibi araçlar, 390 bin TL gibi oldukça düşük bir fiyatla satın alınabilecek.

Ülkemizde dışarıdan ikinci el otomobil ithalatı şu an için yasak. Araçların motor ve şasi kayıtlarının Türkiye'de bulunması gerekiyor, aksi takdirde trafiğe çıkamıyorlar. Ancak, hazırlıkları süren ithalat yasası ile bu durum değişebilir ve piyasa fiyatının sadece dörtte birine kadar güncel araçlar ithal edilebilir hale gelebilir. Vergiler eklenmiş olsa bile maliyet hala güncel fiyatın sadece üçte birine denk gelecektir.

Bu gelişme, iç pazardaki ikinci el otomobil fiyatlarını olumsuz etkileyebilir. Ancak, uzun vadede otomobil alıcıları için çekici bir fırsat sunabilir. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesi, otomobil almayı düşünenler için iyi bir haber olacaktır.

Şu anda, ikinci el otomobil ithalat izni verilmesini bekleyen milyonlarca kişi bulunuyor. Bu izin verilirse, ikinci el otomobil fiyatlarının hızla düşmesi bekleniyor. Otomobil tutkunları, bu gelişmeleri heyecanla takip ediyor.