A2MAC1 CEO'su Frank Bunte,“İstanbul'da yeni ofisimizin açılışı ile Türkiye pazarındaki genişlememizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Merkezi Fransa’da bulunan otomotiv teknolojisi benchmarking lideri A2MAC1 Türkiye’de faaliyete geçerek İstanbul ofisini açtı. A2MAC1 CEO’su Frank Bunte, şirketin Türkiye’deki operasyonlarını başlatması ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, hali hazırda yaklaşık 20 yıldır Türk otomotiv sektörünü ve Türkiye ekonomisini destekleyen faaliyetler yürüttüklerini söyledi.

A2MAC1'in üstlendiği güçlü sosyal sorumluluk misyonuyla depremzedelere destek olacağını anlatan Bunte, 2023'ün geri kalanında Türkiye'de elde edilecek gelirin yüzde 20'sine kadar, en az 100 bin Euro'yu depremzedelere bağışlayacaklarını söyledi ve bu amaçla AFAD ile iletişime geçeceklerini kaydetti. A2MAC1 CEO'su Frank Bunte sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de otomotiv endüstrisi, inovasyon konusundaki yetkinliğini önemli ölçüde artırdı. Sektörün hem Türkiye'deki hem de uluslararası alandaki başarısını desteklemek için 500'den fazla şirketin güvenilir bir ortağı olmaktan gurur duyuyoruz. Parolamız, her zaman pazar trendlerini öngörmek ve ihtiyaçları karşılamaktır. Bu nedenle, İstanbul'da yeni ofisimizin açılışı ile Türkiye pazarındaki büyümemizi sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Bu açılış, büyüme stratejimizde önemli bir adımdır. Türkiye organizasyonumuzdaki kadromuz, müşterilerimize her zamankinden daha akıllı, daha yeşil ve daha entegre bir şekilde yenilikçi ve katma değeri yüksek çözümler sunacaktır." dedi.

Bunte şöyle konuştu:

"A2MAC1, çeyrek asrı aşkın bir süredir paydaşları için stratejik bir ortak olmuştur. Küresel bir lider olarak, müşterilerimize son teknoloji yenilikçi çözümler, pazar trendleri ve büyüme fırsatları sunuyoruz. 40 milyondan fazla görüntüden oluşan rakipsiz bir veri tabanı ve analiz edilen 1.800'den fazla aracın 3D modelleriyle, üreticilerin ve endüstriyel şirketlerin fikir üretmelerine, tasarımları optimize etmelerine ve maliyetleri önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı oluyoruz." A2MAC1'in 1997 yılında kurulduğunu belirten Bunte, dünya çapında 18 farklı bölgede benchmarking alanında lider bir firma olarak 850'den fazla müşterisi ve 700'den fazla çalışanı olduğunu ve bu sayıyı 1000'in üzerine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti. Türkiye'de özellikle mühendislik alanında işe alım yapacaklarlarını belirtiyor.

750 binin üzerinde kullanıcıya sahip bir platforma sahip olduklarını ve temel olarak sürdürülebilirlik ve dijitalleşme noktasında müşterileri için çözümler ürettiklerini belirten Frank Bunte, sözlerini şöyle sürdürdü: “Platformumuz elektrikli araçlar hakkında birçok veri içermektedir. Platform 1000’in üzerinde araca ait veriye sahip ve bu veri havuzu ile otomobillerin gelecekteki tasarımlarının nasıl olacağını tahmin ediyoruz.

Türkiye'de bulunan TOGG’da bu hizmetten yararlandı ve ilk etapta bizimle iletişime geçti. Burada yerel olarak hizmet verirken, üreticilere de kapsamlı veriler sunacağız. Araçların içindeki teknolojileri göstererek müşterilerimize sadece veri değil teknik destek de sağlıyoruz. Kapsamlı bir süreç sonunda elde edilen verileri müşterilerimizle paylaşıyoruz. Ayrıca kendi platformumuzu sunuyoruz ve platform üzerinde aracın dijital bir kopyası yapılıyor. Platformda araç üzerinde herhangi bir parçaya tıklayarak o parça ile ilgili verileri görebiliriz. Bu noktada parçaların maliyetleri de hesaplanabilir. Şu anda Türkiye'de 10 civarında müşterimiz var ve 2023 yılı sonuna kadar bunun 50'nin üzerine çıkmasını hedefliyoruz."