Otomotiv Tedarikçisi Allgaier Werke İflas Etti

Baden-Württemberg otomotiv tedarikçisi Allgaier Werke GmbH iflas başvurusunda bulundu. WirtschaftsWoche'ın bilgilerine göre, Göppingen Amtsgericht, Pluta hukuk firmasından hukukçu Fritz Zanker'ı geçici iflas yöneticisi olarak atadı. Grub Brugger hukuk firmasının uzmanları önceden danışmanlık yapmıştı.

Stuttgart'ın doğusunda, Uhingen'de merkezi olan şirket, karoseri ve özel alet yapımı, pres atölyeleri ve tank sistemleri konularında uzmanlaşmış Allgaier-Group'un holding ve ana şirketidir ve dünya genelinde yaklaşık 1700 çalışanı bulunmaktadır.

Geçen yılın yaz aylarında, Çinli Westron Group, Allgaier'in çoğunluk hissedarı olmuştu. Bu geleneksel şirket grubu, uzun süreli işveren başkanı Dieter Hundt'a aitti. Westron'un katılımıyla finansal istikrarın yeniden sağlanması planlanıyordu. Allgaier-Group, Otomotiv ve Proses Teknolojisi olmak üzere iki iş alanında değişmeden devam edecek ve geliştirilecekti.

Sektörün Sorunları Çinli yatırımcının katılımından önce şirket büyük bir baskı altındaydı ve personel azaltmak zorunda kalmıştı. 2020 ve 2022 arasında gerçekleşen yeniden yapılanma ve yeniden yönlendirme, zor şartlar altında gerçekleşti ve personele büyük bir katkı sağladı. Önce coronavirüs pandemisi, ardından hammadde kıtlığı ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşı, her iki iş alanında da satışlarda düşüşe neden oldu. Mart 2023 sonunda, şirketin içerisinde zaten ekonomik bir düşüş yaşandığından bahsediliyordu. Medya raporlarına göre, eğer Allgaier tekrar kursa getirilemezse, şirket kaçınılmaz olarak iflas edecekti.

Geçici iflas yöneticisinin, şimdi çalışanlar için iflas parasının önceden finansmanı ile ilgilenmesi ve işletme faaliyetini stabilize etmeye çalışması bekleniyor. Bunun için genellikle otomotiv iflaslarında, en önemli müşteriler olan otomobil üreticileriyle devam etme anlaşmaları yapılmaktadır. Aynı zamanda, şirketi yeniden kurmak için maliyetlerin düşürülmesi gerekmektedir.