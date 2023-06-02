Bir otomobil markasının internet sitesinde 1 milyon 150 bin TL olan model, galeride neredeyse yüzde 30 daha yüksek bir fiyatla, 1.5 milyon TL'ye satılıyor. Bu durum sıfır ve ikinci el araç piyasasında büyük bir fiyat artışına neden oluyor.

Sektör temsilcileri, fabrikalardan yeterli araç tedarik edilememesinin yanı sıra, bazı bayilerin araçları galerilere toptan satışının bu duruma katkı sağladığını belirtiyorlar.

Bu durumdan rahatsız olduklarını belirten otomotiv sektörünün önde gelen markalarının CEO'ları ise henüz çözüm bulunabilmiş değil. Sektör temsilcileri, piyasada satılan araçların yarısının yatırım amaçlı alındığını belirtiyor.

Tüm bu sorunların yanında, yüksek enflasyon nedeniyle vatandaşların otomobil yatırımı yaptığına dikkat çeken sektör temsilcileri, enflasyonun kontrol altına alınmadan bu durumun düzeleceğini düşünmüyor.

Bu durumda tüketiciler ya daha yüksek fiyatlara galerilerden araç almak ya da daha yaşlı ve yüksek kilometreli ikinci el araçları tercih etmek zorunda kalıyor. Bu durumun düzelmesi için yetkililerin acilen adım atması gerekiyor. Aksi takdirde otomobil sahibi olmak bir lüks haline gelebilir.

Yeni Gün Haber Merkezi