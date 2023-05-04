Bireysel Emeklilik İptali 2023

Bireysel Emeklilik kişilerin çalışma hayatında yaptıkları tasarrufun yatırıma dönüştürülerek emeklilik dönemlerinde refah bir yaşam sürmek için gelir sağlayan özel bir emeklilik sistemedir. Yüzde 25 oranında devlet katkısı bulunur. Sistemden çıkmak isteyenler için iptal işlemi yapılabilir. İstenilen zamanda yapılabilen BES iptali sistem için başvurulmuş olan banka ya da sigorta şirketi ile irtibata geçerek yapılabilir. Her şirketin kendine özel iptal etme süreci bulunur. Telefon, SMS veya müşteri hizmetlerinden tuşlama yaparak iptal süreci başlatılabilir.

Türkiye Emeklilik BES İptali Nasıl Yapılır?

Bunun için 0850 202 20 20'yi aramalısınız. Diğer yöntem ise internet şubesinden iptal yöntemidir. Bunun için öncelikle Türkiye Hayat Emeklilik internet şubesine giriş yapmanız ve "Online İşlemler" menüsüne tıklayarak "Bireysel" işlemleri seçmeniz gerekir. Ardından açılan sayfada bireysel emeklilik hesabı sorgulaması yaptıktan sonra işlemlerinize devam edebilirsiniz. Mobil bankacılık üzerinden de BES iptal işlemi yapılabilir. Ana menü üzerinden "Değişiklikler ve Talepler" menüsüne tıklayın ardından Otomatik katılımlı sözleşmeler sayfasına gelerek BES Cayma Talebi menüsü üzerinden iptal işleminizi başlatın.

İş Bankası BES İptali Nasıl Yapılır?

İş Bankası bireysel emeklilik hesabını iptal ettirmek isteyen kişiler, telefon aracılığı ile BES iptalini gerçekleştirebilmektedir. Bireysel emeklilik sistemini iptal ettirmek isteyen kişilerin 0850 724 55 00 numaralı çağrı merkezini aramaları gerekmektedir. Bu şekilde telefon aracılığı ile bireysel emeklilik sisteminin iptal ettirilmesi mümkün olabilmektedir.

Anadolu Hayat Emeklilik BES İptali Nasıl Yapılır?

Anadolu Hayat bireysel emeklilik iptali için kullanabileceğiniz farklı yöntemler mevcut. Bunlardan size uygun olanı tercih ederek iptal başvurusunda bulunabilirsiniz. BES iptali için telefon veya internet yöntemleri bulunur. Telefonla BES iptali için Anadolu Hayat emeklilik müşteri hizmetleri numarası olan 0850 724 55 00'ı aramanız gerekir. Müşteri temsilcisine bağlandığınızda bireysel emeklilik iptal talebinizin olduğunu iletirseniz gerekli işlemler yapılacaktır. İnternet üzerinden Anadolu Hayat online işlemler menüsüne gidip hesabınıza giriş yapmalısınız. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra da BES iptal talebinde bulunabilirsiniz.

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AXA Hayat Emeklilik BES İptali Nasıl Yapılır?

Sözleşmenizin yürürlük tarihinden itibaren 2 ay içinde cayma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. AXA Hayat Emeklilik sistemine giriş yaparak bilgilerinizi giriniz. "Emeklilik İşlemleri" menüsünün altında yer alan "Cayma İşlemleri" başlığına girerek cayma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Cayma işlemi gerçekleştiğinde katkı payı tutarlarınız maaş hesabınıza aktarılacaktır. Başka bir işlem yapmanız gerekmemektedir.



Garanti BES İptali Nasıl Yapılır?

BES iptali mobil bankacılık yöntemi, telefon ile, SMS yolu ile veya Garanti şubesine giderek yapılabilir. BES’i telefondan iptal etmek istiyorsanız saat 17:00'a kadar 444 0 336 numarayı arayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Garanti BBVA Emeklilik Mobil uygulamasını telefonunuza indirerek uygulamaya girin. T.C. kimlik numaranızı ve şifrenizi doğru bir şekilde giriniz. Sağ üst kısımda yer alan menü kısmına tıklayın. Menüden BES ayarlarını seçiniz. BES sözleşmeden ayrılma butonuna tıklayınız. İptal etme işleminize devam edin.