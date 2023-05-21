Otomatik ödeme talimatı vermek , hayatımızı kolaylaştıran ve faturalarımızı ödemek için harcadığımız zamandan tasarruf etmemizi sağlayan bir yöntemdir. Yapı Kredi, müşterilerine otomatik ödeme talimatı verme işlemi yaparak 150 TL indirim fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için yapmanız gerekenler nelerdir?

Yapı Kredi Otomatik Ödeme Talimatı Nedir?

Otomatik ödeme talimatı, banka hesabınızdan belirli bir tarih itibariyle faturalarınızın ödenmesini sağlayan bir hizmettir. Bu hizmet sayesinde, fatura ödeme tarihlerini takip etmek, fatura tutarlarını hesaplamak ve fatura ödeme işlemlerini manuel olarak yapmak zorunda kalmazsınız. Yapı Kredi, müşterilerine otomatik ödeme talimatı verme işlemi yaparak 150 TL indirim sunuyor.

Yapı Kredi Otomatik Ödeme Talimatı Nasıl Verilir?

Yapı Kredi müşterileri, internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden otomatik ödeme talimatı verebilirler. İnternet bankacılığı üzerinden otomatik ödeme talimatı vermek için şu adımları izleyebilirsiniz:

1. İnternet bankacılığına giriş yapın.

2. Fatura ödeme bölümüne girin.

3. Otomatik ödeme talimatı vermek istediğiniz faturayı seçin.

4. Ödeme tarihini ve tutarını belirleyin.

5. Otomatik ödeme talimatınızı onaylayın.

Mobil bankacılık uygulaması üzerinden otomatik ödeme talimatı vermek için ise şu adımları takip edebilirsiniz:

1. Mobil bankacılık uygulamasına giriş yapın.

2. Fatura ödeme bölümüne girin.

3. Otomatik ödeme talimatı vermek istediğiniz faturayı seçin.

4. Ödeme tarihini ve tutarını belirleyin.

5. Otomatik ödeme talimatınızı onaylayın.

Yapı Kredi Otomatik Ödeme Talimatı Veren Müşterilere Ne Kadar İndirim Veriyor?

Yapı Kredi, otomatik ödeme talimatı veren müşterilerine toplamda 150 TL indirim sağlıyor. Bu indirim, fatura ödemeleri sonucu belirli bir tutarı aşan müşterilere ödeniyor.

Yapı Kredi Otomatik Ödeme Talimatı Vermenin Avantajları Nelerdir?

Otomatik ödeme talimatı vermek, birçok avantaj sağlar. Bunlardan bazıları şunlardır:

– Fatura ödeme tarihlerini takip etmek zorunda kalmazsınız.

– Fatura tutarlarını hesaplamak zorunda kalmazsınız.

– Fatura ödeme işlemlerini manuel olarak yapmak zorunda kalmazsınız.

– Yapı Kredi’nin otomatik ödeme talimatı kampanyasından yararlanarak 150 TL indirim kazanabilirsiniz.

Yapı Kredi, müşterilerine otomatik ödeme talimatı verme işlemi yaparak 150 TL indirim fırsatı sunuyor. Bu fırsattan yararlanmak için internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden otomatik ödeme talimatı vermeniz yeterli. Otomatik ödeme talimatı vermenin birçok avantajı olduğunu unutmayın.