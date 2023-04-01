Koç Topluluğu şirketlerinden Türkiye'nin öncü otomotiv üreticisi Otokar, geniş ürün gamının yanı sıra özel kampanyalarıyla kullanıcılarına avantajlar sunuyor. Lojistik ve yük taşımacılığı alanlarında 8,5 ton ve 12 tonluk Atlas kamyonları ile faaliyet gösteren Otokar, düzenlediği yeni kampanya ile kullanıcılarına kazandırmaya devam ediyor.

Atlas kamyonlarda bu sene başından itibaren 4 yıl sınırsız kilometre garanti sunan Otokar, 1 Nisan – 30 Eylül tarihleri arasında Otokar Atlas’ı tercih edenlere ilk 4 bakımı ücretsiz olarak hediye ediyor.

“EN İYİ HİZMET VE EN UYGUN ÇÖZÜMLERLE MÜŞTERİLERİMİZİN YANINDAYIZ”

Sahip olduğu özelliklerle Otokar Atlas’ın pazardaki konumunu her geçen gün güçlendirdiğini belirten Otokar Ticari Araçlar Yurt İçi Pazarlama ve Satış Direktörü Murat Tokatlı, Atlas araç ailesinin lojistik ve nakliye sektörünün en gözde araçları arasında yer aldığını belirtti.

Türkiye’de bir ilke imza atarak bu senenin başında Atlas kamyonlarda garanti süresini 4 yıla çıkardıklarının altını çizen Murat Tokatlı, "Otokar olarak müşterilerimizin talepleri doğrultusunda araçlarımızı geliştirmeye, onların ihtiyaçlarına göre en iyi hizmeti ve en uygun çözümleri sunmaya devam ediyoruz. Atlas sahiplerinin omuzlarındaki yükü azaltıyoruz. Yeni Otokar Atlas sahibi olacak müşterilerimize 4 yıl sınırsız kilometre garantinin yanı sıra ilk 4 bakımı da ücretsiz olarak sunuyoruz” dedi. Otomotivde araç bakım ve onarımlarında yetkili servislerin tercih edilmesinin önemine de değinen Tokatlı, “Düşük işletme giderleri ile kısa sürede kullanıcıların takdirini kazanan Otokar Atlas kamyonlarımız, satış sonrasında da emin ellere emanet edilmeli. Kullanıcılarımızın araçları için Otokar yetkili servislerini ve orijinal yedek parçaları tercih etmeleri araçlarından daha uzun süre, daha yüksek performans almalarına da katkı sağlayacaktır” dedi.

TİCARETİN KONFORUNU YÜKSELTİYOR

Ticaretin güçlü kahramanı Otokar Atlas kamyon ailesinin 8,5 ve 12 tonluk üyeleri, en zorlu yol şartlarında, en ağır yükleri kolayca taşımak üzere geliştirildi. Güçlü ve keskin çizgilere sahip kabiniyle ön plana çıkan Otokar Atlas, düşük yakıt tüketimi, kullanıcı dostu bakım giderleri ve avantajlı yedek parça maliyeti ile her daim kullanıcısına katkı sağlıyor. Araç, EP (Ekonomi-Performans) tuşu ile her türlü yol koşuluna ve yüke uygun sürüş modu tek tuşla yönetilebiliyor. ACC (Adaptif Seyir Kontrol Düzeni), klima, gelişmiş aydınlatma sistemi, güçlendirilmiş yan kapılar ve park sensörü gibi standart özelliklerle hafif kamyon segmentine yeni bir soluk getiren Otokar Atlas; tam havalı fren sistemi, EBS, egzoz freni, LDWS, AEBS ve ESC özelliklerini de üzerinde barındırıyor.

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