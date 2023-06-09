Siyaseti bıraktık yazmayacağız dedik…

Bakalım, sözümüzde ne kadar durabileceğiz… Malum burası Türkiye, her an herşey olabilir, biz bile anide beynimizde bir şimşek çakar hızla değişebiliriz…

Hiç değişmez diye gördüklerimiz bildiklerimiz değişince bizde kendimizden şüphe eder duruma düştük kısacası…

Ama biz bugün sözümüzde duracağız ve bir sosyal drama değineceğiz.. Aslında dram demek ne kadar doğru bilmiyoruz..

Biraz farklı bir eğitimle dahi olabilecek çocuğu harcayıveriyor, hatta toplumdan saklıyor aileler… Bu konuda birkaç uyarımız olabilir..

Çocuk sahibi olmak büyük bir mutluluktur, ama korkulan bir şey var ki böyle davranıyor aileler; Otizm…

Çocuklarını o kadar çok sevgi beslerler ki aileler,; sevmekle acımayı birbirine karıştırırlar…

Aslında itiraf etmek lazım “Otizmli çocuk sahibi olmak kimi ailelerde bir hayal kırıklığı”dır….

Otizmli çocuğun ürkekliği kırgınlığı zamanla “zorlamayla” hırçınlaşmaya evrilir…

Hem aileler için zordur hem de çocuk için..

Aslında bu bilgi külliyen yanlıştır..

Otizm, yaşamın ilk üç yılında ortaya çıkan ve ömür boyunca devam eden bir rahatsızlık. Sosyal ilişkilerde sıkıntılar, tekrar edici davranışlar ile gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanır. Otizm, günümüzde her 110 çocuktan birinin rahatsızlığı olarak görülmektedir.

Aslında otistik çocukların çevreyle ilgili herhangi bir karşı duruşları yoktur, oluşan her karşı duruşun altında da bir zorlama yatar.

.Otizmin nedeni tam olarak belirlenemese de, bu rahatsızlık sahip insanların beyinlerindeki hücrelerin, diğer insanlara göre daha farklı işlediği bilinmekte.

Farklı işleyiş aslında bir dehanın ilk habercisidir…

Eğer aileler üzüntü yerine eğitime yönelseler, belki de insanlığa büyük bir armağan verecekler.

Tarihte çok değerli isimler arasında da otizm rahatsızlığına sahip kişiler bulunuyor.

Hepsi de süper zeka dahi dediğimiz o kişiler aslında bir otizmli çocuktular..

Kimi kaynaklara göre; kim mi bunlar, okuyun ve şaşırın..;

1. Franz Kafka

Franz Kafka, modern dünya edebiyatının en özgün yazarlarından biridir. “Dönüşüm” adlı eseriyle edebiyat tarihine eşsiz bir eser bırakmıştır.

2. Ludwig van Beethoven

Klasik dönemden romantik döneme geçiş sürecine büyük katkı sağlamış ve gelmiş geçmiş en ünlü, en etkileyici bestecilerden biri olarak kabul edilmiştir.

3. Friedrich Nietzsche

Alman asıllı filolog, filozof, kültür eleştirmeni, şair ve besteci. Din, ahlak, modern kültür, felsefe ve bilim üzerine metafor, ironi ve aforizma dolu bir üslupla eleştirel tarza yazılarıyla ünlüdür.

4. Albert Einstein

Alman asıllı, kuantum fiziğin büyük ismi Einstein, Nobel Fizik Ödülü sahibidir.

5. Nikola Tesla

Sırp kökenli, Amerikalı mucit Tesla, aynı zamanda ampulü de bulan kişidir. Edison’un öğrencisidir. Kablosuz elektrik üretiminin kanıtı olan Tesla bobinleri ise bilim dünyasında en önemli buluşlardan birisidir.

6. Thomas Edison

Edison bilimin yanı sıra aynı zamanda iş adamıdır. Tarihteki en önemli bilim insanlarından biri olmakla birlikte, 1093 patente sahiptir.

7. Wolfgang Amadeus Mozart

Klasik batı müziğinin en etkili ve en üretken sanatçısı Mozart idi. Çirkin seslere dayanamıyor hatta baygınlık bile geçirdiği oluyordu.

8. Isaac Newton

Newton, Einstein dünyaya gelene kadar dünya tarihinin en büyük fizikçisi olarak biliniyordu. Philosophia Naturalis Principia Mathematica kitabı ile klasik mekaniğin temelini atmıştır ve bu, tarihin en önemli bilimsel kitaplarından biri olmuştur.

9. Vincent Van Gogh

Van Gogh batı sanat tarihinin en ünlü ressamlarından birisidir. Renklerle oynayan deha lakabının da sahibidir.

10. Jane Austen

Pride and Prejudice (Aşk ve Gurur) romanının yazarı, 18. yy sonu 19. yy başlarında yaşamıştır. Dönemine göre son derece iyi bir eğitim alan Austen, edebiyat tarihinin en başarılı yazarlarından biri olarak anılır.