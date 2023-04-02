Son olarak dünyanın dört bir yanında Müslümanların oruç ibadetini yerine getirdiği Ramazan ayıyla ilgili RTÜK (Radyo Televizyon Üst Kurulu) tarafından uygulamaya koyulduğu öne sürülen yeni bir mevzuat tartışma konusu oldu.

ARKA PLAN VE İDDİALAR

Oyuncu Emre Kınay, İnstagram hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda, "RTÜK yapımcılara uyarı göndermiş. Bir ay boyunca kahvaltı, yemek, su dahi yasak içmek yasak sahnelerde. Mesela ölmek üzere olan adama müdahale sahnesi çekilecek. Su içiremezsiniz yoksa ceza şartı var. Dördüncü Murat döneminden beter. Sesini çıkartan yapımcı da yok sanatçı da yok." ifadelerini kullandı.

Bu iddia hem Twitter kullanıcılarının hem de internet haber sitelerinin dikkatini çekti. Kısa sürede dolaşıma giren paylaşım binlerce kişi tarafından retweet'lendi.

BULGULAR

İddiaların sosyal medyada hızla yayılması ve kullanıcıların tepki göstermesinin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "RTÜK'ün yapımcılara Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek gibi bir yazı göndermesi söz konusu değildir." şeklinde iddiaları yalanladı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de konuyla ilgili kamuoyuna bir bilgi notu paylaştı.

Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın iletişime geçtiği Türkiye'nin önde gelen yapım şirketleri de iddianın yalan olduğunu ifade etti. Görüşülen şirketler kendilerine böyle bir talep gelmediği, herhangi bir yazı ulaştırılmadığını açıkladı.

Ayrıca Ramazan ayının başlangıcı olan 23 Mart 2023 tarihinden itibaren Türkiye'de yayınlanan diziler için arşiv taraması yapıldığında çok sayıda bölümde yeme içme sahnesinin yer aldığı belirlendi.

BULGU SETİ

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları yalanladı.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı konuyla ilgili kamuoyuna bilgi notu paylaştı.



Anadolu Ajansı Teyit Hattı'nın ulaştığı bazı yapım şirketleri, kendilerine herhangi bir yazının ulaşmadığını açıkladı.



Arşiv taraması yapıldığında Ramazan ayı boyunca yayınlanan dizilerde yeme içme sahnelerinin yer aldığı anlaşıldı.

DOĞRU MU? YANLIŞ MI?

RTÜK'ün yapımcılara "Ramazan boyunca yemek sahnesi çekilmeyecek" gibi bir yazı gönderdiği iddiası gerçeği yansıtmıyor. (AA)