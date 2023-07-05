2023 YKS sonuçları heyecanla bekleniyor. Üç oturumdan oluşan YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar tercih sürecine girecek. Sınavda başarılı olan adaylar, kaç puan aldıklarını öğrenmek için sabırsızlanıyorlar. ÖSYM tarafından 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih resmi olarak duyuruldu. Merakla beklenen soru şu: 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuçları açıklandı mı? 2023 YKS sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?

2023 YKS Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

2023 YKS sonuçları için nefesler tutuldu. Üç oturumda tamamlanan YKS'nin sonuçlarının açıklanması ardından tercih süreci başlayacak. Sınava giren adaylar heyecanla kaç puan aldıklarını öğrenmek istiyorlar. ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih duyuruldu.

YKS Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takviminde paylaşıldı. Takvime göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde duyurulacak.

YKS Sonuçları Nasıl Sorgulanacak?

Üniversite adayları, 2023 YKS sonuçlarını TC. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.

YKS Tercihleri Ne Zaman Başlayacak?

Üniversite tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından duyurulmadı. Fakat Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının, "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilmesinin ardından tercih sürecinin başlaması bekleniyor