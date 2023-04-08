ÖSYM, MEB ve bazı kurumlar genellikle sınavlarını hafta sonu gerçekleştiriyor. Bu nedenle 'Hafta sonu sınav var mı?' sorusunun yanıtı sınavlara katılacak vatandalar tarafından sorgulanıyor. İşte 2023 ÖSYM takvimi ile hafta sonu yapılacak sınavlar... Hafta sonu ile beraber araştırılan konulardan biri de Cumartesi ve Pazar günü sınav olup olmadığı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve bazı kurumlar belirlenen takvimler doğrultusunda sınavlarını yapıyor.

PAZAR GÜNÜ YDS/1 SINAVI YAPILACAK

Bu hafta sonu, 9 Nisan 2023 Pazar günü ÖSYM takvimine göre 2023 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) yapılacak. Sınav 3 saat (180 dakika) sürecek. 9 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YDS/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), ÖSYM tarafından Yabancı dil tazminatı almak isteyen kamu personelinin yabancı dil bilgisi seviyesini belirlemek için düzenleniyor.

Ayrıca AÖF sınavları ilgili olarak da açıklama geldi. Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: " 8-9 ve 15-16 Nisan’da çevrim içi yapılacak Bahar Dönemi Ara Sınav giriş bilginize https://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi sınav işlemleri menüsünden, sınav uygulaması ile ilgili bilgilere ise https://esinav.anadolu.edu.tr/nasil-kullanilir adresinden ulaşabilirsiniz"