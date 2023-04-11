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Adayların yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebileceği duyuruldu.

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamada, 28 Mart-3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/5 işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın Sözleşmeli Sağlık Personeli Pozisyonlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı. ANKARA (İGFA) - ÖSYM, yaklaşık 32 bin sağlık personelinin Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarına yerleştirilmesine ilişkin KPSS-2023/5 sonuçları açıklandığını duyurdu.