Depremzedeler sürekli bildirimde bulunmalarına karşın belediyenin sorunlarına çözüm getirmemesinden şikayetçi.

Sürekli yaşanan su kesintisi nedeniyle hijyen sorunu çözülemeyen depremzedeler bazı çocuklarda ishal ve kusma şikayetlerinin başladığını dile getiriyor. Özellikle çocuk parkı ve çocukların sosyalleşme alanlarında olası bir salgın açısından büyük risk olduğuna işaret ediliyor.

'Şikayet edince su geliyor, iki saat sonra yine kesiliyor'

Konteyner kentte kalan bir depremzede "Bir buçuk aydır sürekli kesilen sularımız var. Gece ayrı kesiliyor, gündüz ayrı. Belediyeyi arıyoruz, şikayet ediyoruz. Biz şikayet ettikten bir saat sonra sular geliyor, iki saat sonra tekrar kesiliyor" dedi.

Çamaşırhane uyuz nedeniyle bir hafta kapalı kaldı

soL'a konuşan depremzede şunları dile getirdi:

"Çamaşırhanede uyuz salgını olduğu söylendi. Çamaşırhane bir hafta boyunca kapalı kaldı. Bir hafta sonra tekrar açıldı ama konteyner genelinde bir ilaçlama yapılmadı. Yılan gördük konteynerin altında. Bir ana, iki tane yavru yılan gördüm. İtfaiye ekiplerini çağırdık, itfaiye ekipleri geldi fakat hiçbir şekilde müdahale yapılmadı. İtfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Daha sonra belediyeye bildirildi, belediyeden 'ilaçlama yapacağız' dediler ama yapmadılar. Biz yılanları göreli iki hafta oldu ama henüz hiçbir ilaçlama ne yılan için ne uyuz salgını için yapıldı.

Sularımız sürekli kesik. 12-13 saat, 2 gün 3 gün boyunca kesik olan sularımız oluyor. Ve bu sürede çocuklarımız klozette su bulamıyor, ellerini yıkayamıyor. Çamaşırlarımızı, bulaşıklarımızı yıkayacak su bulamıyoruz. Çocuklarda ishal ve kusma yayılmaya başladı yeni yeni. Şimdiye kadar dört çocukta ishal ve kusma şikayeti oldu çevre komşularımızdan. Ama hijyen hâlâ yok. Sürekli belediyeyi aramak zorunda kalıyoruz."