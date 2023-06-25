Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Osmaniye ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.

Osmaniye Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;

Okul Adı Okul Türü Pansiyon

Durumu Yabancı

Dili Taban

Puanı Yüzdelik Dilim

2022 Yüzdelik Dilim

2021 Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 466,52 1,3 1,21 Osmaniye / Kadirli / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 443,85 3,52 4,1 Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 434,91 4,61 6,08 Osmaniye / Düziçi / Düziçi Fen Lisesi Fen Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 424,82 5,97 6,07 Osmaniye / Merkez / Farabi Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 412,44 7,85 9,43

Osmaniye / Kadirli / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 402,37 9,52 12 Osmaniye / Merkez / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi Pansiyon(Kız/Erkek) İngilizce 387,91 12,12 13,25 Osmaniye / Merkez / Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 337,77 23,72 23,43 Osmaniye / Merkez / Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 325,86 27,26 30,74 Osmaniye / Düziçi / Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Kız) İngilizce 298,87 36,68 34,93 Osmaniye / Bahçe / Bahçe Şehit Furkan Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon Yok İngilizce 268,20 50,33 34,67 Osmaniye / Kadirli / Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon(Erkek) İngilizce 263,31 52,85 54,42 Osmaniye / Merkez / Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 260,50 54,33 55,24 Osmaniye / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Anadolu Teknik Programı Pansiyon Yok İngilizce 230,77 72,54 76,95 Osmaniye / Kadirli / Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi Anadolu İmam Hatip Lisesi Pansiyon(Erkek) İngilizce 164,26 99,77 67,76

Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB'in resmi açıklamalarını ve güncel verileri kontrol etmeleri önemlidir.