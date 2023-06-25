Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023 LGS sonuçlarına göre Osmaniye ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimlerini açıkladı. Bu veriler, 2022 Lise 1. yerleştirme sonuçlarına dayanarak elde edilmiş olup, 2023 LGS'ye girecek olan lise adayları için önemli bir referans niteliği taşıyor.
Osmaniye Liselerinin 2022 Yılı Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri;
|Okul Adı
|Okul Türü
|Pansiyon
Durumu
|Yabancı
Dili
|Taban
Puanı
| Yüzdelik Dilim
2022
|Yüzdelik Dilim
2021
|Osmaniye / Merkez / TOBB Osmaniye Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|466,52
|1,3
|1,21
|Osmaniye / Kadirli / Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|443,85
|3,52
|4,1
|Osmaniye / Merkez / Hasan Aybaba Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|434,91
|4,61
|6,08
|Osmaniye / Düziçi / Düziçi Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|424,82
|5,97
|6,07
|Osmaniye / Merkez / Farabi Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|412,44
|7,85
|9,43
|Osmaniye / Kadirli / Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|402,37
|9,52
|12
|Osmaniye / Merkez / Tosçelik Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi
|Pansiyon(Kız/Erkek)
|İngilizce
|387,91
|12,12
|13,25
|Osmaniye / Merkez / Şehit Hayrettin Mennan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|337,77
|23,72
|23,43
|Osmaniye / Merkez / Şehit Mehmet Karacatilki Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|325,86
|27,26
|30,74
|Osmaniye / Düziçi / Düziçi Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Kız)
|İngilizce
|298,87
|36,68
|34,93
|Osmaniye / Bahçe / Bahçe Şehit Furkan Aydın Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|268,20
|50,33
|34,67
|Osmaniye / Kadirli / Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|263,31
|52,85
|54,42
|Osmaniye / Merkez / Osmaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|260,50
|54,33
|55,24
|Osmaniye / Merkez / Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|Pansiyon Yok
|İngilizce
|230,77
|72,54
|76,95
|Osmaniye / Kadirli / Şehit Mehmet Acıbucu Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Pansiyon(Erkek)
|İngilizce
|164,26
|99,77
|67,76
Yukarıda belirtilen taban puanları ve yüzdelik dilimleri, lise tercihlerinde adayların bir fikir sahibi olmalarını sağlamak amacıyla verilmiştir. Ancak, 2023 LGS'ye girecek olan adayların kesin tercihlerini yapmadan önce MEB'in resmi açıklamalarını ve güncel verileri kontrol etmeleri önemlidir.Kaynak: HABER MERKEZİ